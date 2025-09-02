首都高速道路株式会社より、ETC専用化事業における対応で表彰を受けました

バルテス・ホールディングス株式会社

バルテス・ホールディングス株式会社のグループ会社で、ソフトウェアテストおよび品質向上支援をおこなうバルテス株式会社（本社：大阪市西区、東京都千代田区、代表取締役社長：田邊浩一、以下、バルテス）は、首都高速道路株式会社が進めるETC専用化事業における技術支援対応により、同社より感謝状を授与されましたこと、お知らせいたします。

2025年7月、都内5か所に新設されたETC専用料金所の開通に際し、一部システムに調整が必要な箇所が確認され、関係各所による迅速な対応が求められる状況となりました。

バルテスは、開発ベンダーによる改修作業に対し、第三者チェックを担当。改修後のソースコードの確認およびテスト内容の妥当性を検討し、短期間で報告書を提出いたしました。

今後も、バルテスは技術力と対応力を活かし、交通・インフラ・公共サービスなど多様な分野において信頼されるパートナーとして、引き続き社会に貢献してまいります。

■バルテスグループについて

【バルテス・ホールディングス株式会社】

企業名：バルテス・ホールディングス株式会社

証券コード：4442（東京証券取引所グロース市場）

代表者：代表取締役会長 兼 社長 田中真史

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2004年4月19日（2023年10月より持株会社体制に移行）

資本金：9,000万円

従業員数：962名（2025年6月末 グループ8社計）

ウェブサイト：https://www.valtes-hd.co.jp/

【バルテス株式会社】

企業名：バルテス株式会社

代表者：代表取締役会長 田中真史

代表取締役社長 田邊浩一

本社所在地：（大阪本社）大阪市西区阿波座1-3-15 関電不動産西本町ビル8F

（東京本社）東京都千代田区麹町1-6-4 住友不動産半蔵門駅前ビル11F

設立：2023年4月6日（2023年10月にバルテス分割準備株式会社から商号変更）

ウェブサイト：https://www.valtes.co.jp/