CO2回収プラントを提供する「株式会社カーボンクライオキャプチャー」、インキュベイトファンドから6,000万円の資金調達を実施

CO2回収プラントの設計・開発・販売を行う株式会社カーボンクライオキャプチャー（本社：茨城県つくば市、代表取締役：一ノ瀬 泉）は、シードラウンドにおいて、インキュベイトファンド株式会社（本社：東京都港区）を引受先とする6,000万円の第三者割当増資を実施したことをご報告いたします。今回の調達資金により、独自開発のゴム系CO2吸収材を用いた商用プラント建設と、事業拡大を牽引する経営人材の採用を加速させ、高濃度CO2排出源からのCO2回収技術の幅広い社会実装を目指します。

背景

世界的な脱炭素化の流れの中、CO2排出削減は産業界全体の喫緊の課題となっています。特に、天然ガス開発、水素製造プロセス、バイオガスプラントなどでは高濃度のCO2が発生し、その回収・再利用技術が求められています。株式会社カーボンクライオキャプチャーは、国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）発の技術をベースに、シリコーンゴムの一種であるPDMSゴムを用いた高効率CO2回収技術を開発しています。

事業紹介

当社の技術は、高効率かつ低コストのCO2分離を特徴としており、従来技術では難しかった高濃度CO2源からCO2を回収できます。本技術は、これまで経済性の問題で開発が困難だった高濃度CO2を含む天然ガス田の開発を実現できるポテンシャルを秘めています。これにより、今後の市場拡大が見込まれる天然ガスの安定供給に大きく貢献し、早期の社会実装を目指します。当社は国立研究開発法人物質・材料研究機構（NIMS）で培った技術をベースに、高濃度CO2が発生する様々な生産現場における脱炭素化を実現すべく研究開発を進めて参ります。

資金調達の目的

今回の資金調達により、以下の取り組みを加速します。

1. 実証プラントの設計・製造・運用

2. 国内外のエネルギー・化学・バイオガス企業との共同実証

3. エンジニアならびに経営人材の採用強化

投資家様からのコメント

インキュベイトファンド株式会社

代表パートナー

村田 祐介様

CCCに出資させて頂きました。一ノ瀬先生/NIMSが開発した低温分離とポリマー吸収材 (PDMS) による最新の低コストCO2回収技術を介して、天然ガス開発という巨大エネルギー産業の変革という壮大なテーマのチャレンジにご一緒させて頂けることになり、大変興奮しています。日本を代表する研究者及び研究機関から創出された、言わば国の宝のような成果を必ずや社会実装に繋げていきたいと思います。

インキュベイトファンド株式会社

アソシエイト

岩崎 遼登様

この度は出資の機会を頂き、誠にありがとうございます。未採掘天然ガスの採掘・開発を可能にする一ノ瀬先生/NIMSの技術は、地政学リスクの最重要争点であるエネルギー戦略文脈を鑑みて必ずや社会実装すべきと考え、チャレンジをご一緒させて頂くことになりました。

今後の当技術の社会実装と共に、天然ガス市場における日本国のポジションを変えることを目指して、一歩一歩長い道のりを歩んでいきたいと思います。

今後の展望

当社は、2025年度に南九州地区で最初の商用プラントを建設し、200トン/年程度の高純度CO2の製造を目指しています。その後、国内での中型プラント（200～1,000Nm3/h級）を建設し、バイオベースの高純度CO2の利用拡大を目指します。一方、当社技術の天然ガス開発への適用を目指し、CO2／メタン混合ガスからのCO2分離のための国内外での実証プロジェクトを開始し、海外への事業展開を目指します。カーボンクレジット市場への参入やCO2利用型化学品製造を担う企業との連携を予定しています。さらに、Petronas Ventures等との連携を通じて、長期の時間軸で天然ガス事業への参画を進めて参ります。

是非、EPC企業や商社のご支援を承りたく思います。

創業メンバー紹介

代表取締役 一ノ瀬 泉

分離技術・ポリマープロセス技術で世界的評価を受ける研究者で、物質・材料研究機構 機能性材料研究拠点 上席研究員を務める。当機構で15年以上開発した高分子材料を持って、当社の企業を決意。過去には内閣府ムーンショットプロジェクトやJST-START、内閣府SIPなどの大型プロジェクトにおける代表研究者を歴任する。

主な経歴

九州大学 助手

MIT 客員教授

理化学研究所 フロンティア研究員

NIMS グループリーダー

九州大学 教授

