jinjer、人事・経理・総務・法務向けの総合展「バックオフィス World 2025 夏 東京」に出展

jinjer株式会社

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区　代表取締役社長 CEO：冨永 健）は、2025年9月8日(月)～9月10日(水) に開催される『バックオフィス World 2025 夏 東京』に出展することをお知らせします。




『バックオフィス World 2025 夏 東京』では、バックオフィス業務の効率化・生産性向上をしたい企業の人事・経理・総務・法務などバックオフィス部門が、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーでバックオフィスに関する最新トレンドを学ぶことができます。


出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムの紹介をしますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。


「ジンジャー」のサービスラインナップ


・ジンジャー人事労務(https://hcm-jinjer.com/jinji/) 　　　


・ジンジャー勤怠(https://hcm-jinjer.com/kintai/)　　 　　　


・ジンジャー給与(https://hcm-jinjer.com/payroll/) 　　　　　


・ジンジャーワークフロー(https://hcm-jinjer.com/workflow/)　


・ジンジャー経費(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)　　　


・ジンジャー人事評価(https://hcm-jinjer.com/evaluation/) 　


・ジンジャーサーベイ(https://hcm-jinjer.com/survey/)　


・ジンジャー人事データ分析(https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)


・ジンジャーeラーニング(https://hcm-jinjer.com/e-learning/)


・ジンジャー福利厚生(https://hcm-jinjer.com/benefits/)


開催概要


展示会名称　：バックオフィス World 2025 夏 東京


会期　　　　：2025年9月8日(月)～9月10日(水) 10:00~17:00


会場　　　　：東京ビッグサイト


jinjer小間位置：S28-26


主催　　　　：バックオフィス World 実行委員会


展示会URL　：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo


クラウド型人事労務システム「ジンジャー」について


ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務をカバーするアプリケーションと、それらすべてと連動する統合型人事データベースを持つ人事労務システムです。


これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。


ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。



正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。


クラウド型人事労務システム「ジンジャー」


https://hcm-jinjer.com/


会社概要


会社名：jinjer株式会社


所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿


代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健


コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/


最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/