jinjer、人事・経理・総務・法務向けの総合展「バックオフィス World 2025 夏 東京」に出展
クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 CEO：冨永 健）は、2025年9月8日(月)～9月10日(水) に開催される『バックオフィス World 2025 夏 東京』に出展することをお知らせします。
『バックオフィス World 2025 夏 東京』では、バックオフィス業務の効率化・生産性向上をしたい企業の人事・経理・総務・法務などバックオフィス部門が、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーでバックオフィスに関する最新トレンドを学ぶことができます。
出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムの紹介をしますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。
「ジンジャー」のサービスラインナップ
・ジンジャー人事労務(https://hcm-jinjer.com/jinji/)
・ジンジャー勤怠(https://hcm-jinjer.com/kintai/)
・ジンジャー給与(https://hcm-jinjer.com/payroll/)
・ジンジャーワークフロー(https://hcm-jinjer.com/workflow/)
・ジンジャー経費(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)
・ジンジャー人事評価(https://hcm-jinjer.com/evaluation/)
・ジンジャーサーベイ(https://hcm-jinjer.com/survey/)
・ジンジャー人事データ分析(https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)
・ジンジャーeラーニング(https://hcm-jinjer.com/e-learning/)
・ジンジャー福利厚生(https://hcm-jinjer.com/benefits/)
開催概要
展示会名称 ：バックオフィス World 2025 夏 東京
会期 ：2025年9月8日(月)～9月10日(水) 10:00~17:00
会場 ：東京ビッグサイト
jinjer小間位置：S28-26
主催 ：バックオフィス World 実行委員会
展示会URL ：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo
クラウド型人事労務システム「ジンジャー」について
ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務をカバーするアプリケーションと、それらすべてと連動する統合型人事データベースを持つ人事労務システムです。
これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。
ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。
正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。
クラウド型人事労務システム「ジンジャー」
https://hcm-jinjer.com/
会社概要
会社名：jinjer株式会社
所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿
代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健
コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/
最新の求人一覧：https://jobs.jinjer.co.jp/position/