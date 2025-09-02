多機能SSDクラウドファンディング開始のお知らせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、転送速度や温度、SSD寿命などSSDの状態を把握し、安心してデータ管理が可能な多機能SSD「みえるSSD」のクラウドファンディングを2012年9月3日(水)より開始することをお知らせいたします。

＜背景＞

当社は、メモリーストレージ事業として長年TV局などの法人向けのSSDを製造、販売をしております。このプロフェッショナル向けSSDでは、データの安全性や管理が最重要となるため、セキュリティや管理機能などをはじめとする多くの機能を開発してまいりました。

最近では、SNSをはじめ、一般の方も多くの動画・写真データを扱うことが多くなっており、私たちはSSDにおいて、データの安全性や管理の利便性が重要と考えました。

今回、映像クリエイターや写真家など個人で活動されているプロフェッショナルの方はもちろん、アマチュアの方も動画や写真など非常に多くのデータを取り扱う方が増えている状況を踏まえ、法人向けプロフェッショナルSSDで培った技術を生かし、データの安全性と管理機能を重視した多機能SSD「みえるSSD(NXPFS1SE)」を開発しました。

みえるSSDの主な特徴

- データ転送速度がみえる

SSDの読み出し、書き込み速度が見えるので、データ転送の残り時間を把握しやすく、ワークフローを効率化できます。

- SSDの温度がみえる

データ転送中のSSD温度をディスプレイに表示。発熱状態をモニタリングでき、安心して長時間の使用が可能です。

- SSDの寿命がみえる

SSDの寿命を3段階で表示(Good/Warning/Bad)し、データが読み出しできなくなる前に、データのバックアップが必要な時期の目安がわかります。

- SSDにスマホでメモ書き

ディスプレイに表示されるQRコードを読み取ると、スマートフォンでメモを書き込めます。保存データの内容や日時など、メモに書き込むことで、すぐに確認できます。

- USB 20Gbpsの高速転送

最大20 Gbpsの転送速度で、30 GBのデータであれば約18秒で転送します。

- PDパススルー機能搭載

100 W出力のUSBパワーデリバリーに対応。データ転送しながらホストデバイスに給電できます

- 優れた耐久性能

屋外での使用や、デスクから万が一落とした際も、大切なデータを守る安心の耐久性能を備えています。

耐防塵・防滴: IEC 60529 IP54準拠

耐落下: 1.3 mからの落下試験クリア

耐衝撃: IEC 60068-2-27準拠

耐振動: IEC 60068-2-6準拠

耐挿抜: 1万回のケーブル挿抜テストクリア

耐温度: 5 ℃ ~ 40 ℃

- 選べる3容量

4 TB、2 TB、1 TBの3容量をラインアップ。お使いの用途に合わせて選べます。

クラウドファンディングについて

みえるSSDは株式会社ワンモアが運営するクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、クラウドファンディングを実施いたします。

＜クラウドファンディングページ(GREEN FUNDING)＞

プロジェクトページ

https://greenfunding.jp/lab/projects/9006

※9月3日10時～ 公開予定

ティザーサイト

https://greenfunding.jp/portals/pages/NextrageSSD_9006

※公開中

＜スケジュール＞

プロジェクト開始 ：2025年9月3日（水）午前10:00～

プロジェクト終了 ：2025年10月31日（金）予定

リターン発送開始予定 ：2025年11月予定

＜リターン内容＞

※価格は全て税込です。各プランとも数量限定です。詳細はGREEN FUNDINGのページにてご確認ください。

スーパー先行割

NX-PFS1SE1TB(1 TB) × 1台

販売予定価格：\29,980

スーパー先行割 35 % OFF価格：\19,487

NX-PFS1SE2TB(2 TB) × 1台

販売予定価格：\46,980

スーパー先行割 35 % OFF価格：\30,537

特別割

NX-PFS1SE4TB(4 TB) × 1台

販売予定価格：\79,980

特別割 20 % OFF価格：\63,984

超早割

NX-PFS1SE1TB(1 TB) × 1台

販売予定価格：\29,980

超早割 25 % OFF価格：\22,485

NX-PFS1SE2TB(2 TB) × 1台

販売予定価格：\46,980

超早割 25% OFF価格：\35,235

NX-PFS1SE1TB(1 TB) × 2台

販売予定価格：\59,960

超早割 25 % OFF価格：\44,970

NX-PFS1SE2TB(2 TB) × 2台

販売予定価格：\93,960

超早割 25 % OFF価格：\70,470

みえるSSD NX-PFS1SE主な仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/154_1_ce0e4c02668a29190147d7b964fa32be.jpg?v=202509020955 ]

[1] 容量は1兆バイトを1 TBとして表記しています。実際に使用可能な領域は、システムファイル領域があるため、表示されている内容より少なくなります

[2] USB 20Gbps で接続するためには、USB 20Gbps(USB 3.2 Gen 2×2)対応機器でお使いいただく必要があります。

デザイン‧仕様は予告なく変更する場合があります。

USB-CはUSB Implementers Forumの登録商標です。

その他すべての商標および登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。

本文中では一部表記において(TM)、(R)マークは明記していません。