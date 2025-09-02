電気ケトル PCT-A120/A150　2025年9月21日発売

タイガー魔法瓶株式会社

熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶株式会社(社長：菊池嘉聡、本社：大阪府門真市)は、「電気ケトルPCT-A120/A150」を、2025年9月21日（日）に発売いたします。

いつでもお湯を素早く沸かせる電気ケトルは、2000年代以降、その便利さから国内で急速に普及し、現在では飲み物やインスタント食品のためにお湯を沸かすだけでなく、パスタなどの麺をゆでるための大量の湯沸かしに使い、調理の時短にも活用されています。

この度発売するPCT-A型は、大容量（1.2L/1.5L）であるにも関わらず、軽量とコンパクトが特長の「スゴ軽」シリーズで、たくさんのお湯を沸かしても、らくに持つことができます。

もちろん、当社の電気ケトルの基本である“安全設計”は備わっており、万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑える「転倒お湯もれ防止※1」構造、蒸気の量が少ない「省スチーム設計※2」を搭載しており、安心してお使いいただけます。さらに、カップ1杯分約59秒※3のスピード沸とうで、忙しい朝や、急な来客、慌ただしい家事の合間にもお湯がすぐ沸かせます。

また、当社の電気ケトルでは初めて「注ぎ口カバー」を採用しました。使わないときに中にほこりが入るのを抑え、衛生的です。

タイガー魔法瓶の電気ケトルは、どのようなシーンでも安心して使っていただけるように、今後も安全設計を基本にしながら、スピード沸とうと使い心地を追求し、「幸せな団らん」をサポートします。

【主な特長】

たくさんのお湯を沸かしても、らくに持てる

１. 軽量＆コンパクトの

「スゴ軽（すごかる）」シリーズ

沸くの速すぎ！

タイガー驚速（きょうそく）ケトル

２. カップ1杯分 約59秒！※3スピード沸とう

蒸気の量が少ない省スチーム設計。※2

さらに、転倒お湯もれ新安全基準※4

適合品で安心

３. 充実の安全性

※写真はPCT-A120（1.2L）

※1 給湯ロックボタンがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口などからお湯が流れてやけど

のおそれがあります。

※2 蒸気量は抑えられますが、蒸気が出ないわけではありません。

※3 水温・室温23度。定格消費電力にて、カップ1杯分約140ｍLにおいて通電自動オフするまでの沸とう時間（自社測定法）。

※4 J60335-2-15（2024）

たくさんのお湯を沸かしても、らくに持てる １. 軽量＆コンパクトの「スゴ軽（すごかる）」シリーズ

【製品概要】＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。【主な特長詳細】

軽量とコンパクトが特長のタイガーケトル「スゴ軽」シリーズから大容量タイプが登場！

PCT-A120（1.2L）は約730g、PCT-A150（1.5L）は約770g※1で、持ち上げた際や注ぐ際、持ち運ぶ際の負担が少ない軽量モデルです。

PCT-A120（1.2L）は、タイガー史上最軽量！

※2

※1 本体のみの重量

※2 2025年9月2日現在。当社同容量の機種との比較。

沸くの速すぎ！タイガー驚速（きょうそく）ケトル ２. カップ1杯分 約59秒！※スピード沸とう

タイガー独自技術により、とっ手部分にある蒸気検知センサーまで、蒸気を最短経路で誘導。素早く蒸気を検知し、沸とうしたらすぐに電源オフすることで、スピード沸とうを実現。

忙しい朝や、急な来客、慌ただしい家事の合間にもお湯が驚きの速さで沸かせます。

※水温・室温23度。定格消費電力にて、カップ1杯分約140ｍLにおいて

通電自動オフするまでの沸とう時間（自社測定法）。

蒸気がほとんど出ない省スチーム設計※1。さらに、転倒お湯もれ新安全基準※2適合品で安心 ３. 充実の安全性

省スチーム設計※1

蒸気をとっ手部分で素早く検知することができるため、余計な蒸気が発生する前に電源オフ。蒸気の量が少ないので、置き場所を選ばす、蒸気によるやけどのリスクを減らします。

転倒お湯もれ防止※3

万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑えます。

※1 蒸気量は抑えられますが、蒸気が出ないわけではありません。※2 J60335-2-15(2024)

※3 給湯ロックボタンがロック状態になっていても、本体を傾けたり倒すと注ぎ口などから

お湯が流れてやけどのおそれがあります。

【その他の特長】

毎日快適に使ってほしいから。タイガー魔法瓶の電気ケトルは、細かい箇所にもこだわりがつまっています。

注ぎ口カバー

タイガー電気ケトル初！注ぎ口カバーを採用。給湯ロックボタンと連動して開閉し、使わないときに中にほこりが入るのを抑えます。

ふたと一体で取り外しができるので、注ぎ口のお手入れがらく。

きれいな注ぎ

タイガー独自のドリップロジック構造で狙った場所にブレずに注げて、お湯の飛び散りも抑えます。

水量窓

本体に水量窓がついているので、外からでも一目で水量の確認ができます。

広口内容器

内容器の奥までしっかり手を入れることができ、らくにお手入れすることができます。

らくらく着脱ふた

ワンタッチで簡単にふたを取り外すことができます。

内側くっきり目盛

本体に入れる水量の調整がしやすい目盛つき。

とっ手スイッチ

とっ手部分に電源スイッチがあるので持ったままでもワンタッチでお湯が沸かせ、ランプも見やすくなっています。

【製品仕様】

PCT-A120/A150 製品ページ：

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/product/kettle-pot/pct-a/(https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/product/kettle-pot/pct-a/)

沸くの速すぎ！タイガー驚速ケトル特集ページ：

https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/feature/kettle/(https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/feature/kettle/)

＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

※1 水温・室温23度。定格消費電力にて、通電自動オフするまでの時間（自社測定法）。

※2 水温・室温23度。定格消費電力にて、カップ1杯分約140ｍLにおいて通電自動オフするまでの

沸とう時間（自社測定法）。