夕暮れどきのドッグイベント＆チャペルで出会う、新しい家族　｜　犬猫生活、「敬老の日」にシニア犬応援イベントを開催！犬も人も楽しめる物販・体験マルシェ、シニア犬限定保護犬譲渡会も実施

国産・無添加（※1）のプレミアムペットフードの販売などペットケア事業を展開する犬猫生活株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤淳、以下犬猫生活）は、敬老の日である9月15日（月・祝）に、シニア犬を応援するイベント「DogLifeマルシェ&シニア保護犬譲渡会 in渋谷原宿 ～Produced by 犬猫生活株式会社～」を1日限定で開催します。

※1 無添加：保存料、香料、着色料不使用

■イベント開催の背景

犬猫生活は、「全ての動物とその家族の幸せな生活のために。」を理念に、事業を通じて社会課題を解決していくことを目指しています。飼い主さんやわんちゃんが楽しみながら、社会課題にも自然と関心を持っていただけるようなチャリティ企画を実施しています。



日本の犬猫は高齢化している一方で、シニア犬猫は譲渡先が決まりにくく、在シェルター期間が長期化する傾向があります。犬猫生活福祉財団の実績では、シニア犬は、成犬・幼犬と比べて1.9倍の期間（平均528日）、シニア猫は、成猫・幼猫と比べて2.9倍の期間（平均443日）、シェルターにいることが分かっています。



シニア犬は、一緒に暮らせる期間が短いから寂しい・介護が大変そう・医療費がかかりそうといった認識を持たれることもありますが、運動量が落ち着いていたり、ご自身のライフスタイルに合ったペースの子を見つけやすかったり、シニア犬は家庭に迎えやすい魅力的な面もあります。いずれ介護期を迎える可能性があるのは、幼犬・幼猫や成犬・成猫も同じです。



今回は、シニア犬猫の譲渡が進みにくい現状に対し、本イベントを通じて、シニア犬の譲渡を推進し、この課題に対する関心を高めます。シニア犬に限定した譲渡会を開催するとともに、保護犬を迎えることを検討している方に向けた情報（トーク、物販や体験ブース）も用意します。

■イベント概要

【タイトル】 「DogLifeマルシェ&シニア保護犬譲渡会 in渋谷原宿 ～Produced by 犬猫生活株式会社～」

【開催日時】 2025年9月15日(月・祝) 15:00-20:00（譲渡会は19:00まで）

【会場】 ルシェルブラン表参道 https://www.lecielblanc.com/

東京都渋谷区神宮前5-17-22ワールド北青山ビル

明治神宮前（徒歩5分）／表参道（徒歩6分）／原宿（徒歩8分）／渋谷（徒歩15分）

【参加費】 入場料無料

【事前予約】 予約不要 ※一部体験ブースは要事前予約

【注意事項】 わんちゃんの同伴は可ですが、原則オムツをつけて入場していただき、万が一の粗相は飼い主さまご自身で片付けをしていただけますよう、お願いいたします。わんちゃん同士の喧嘩や会場での怪我は、飼い主さまの自己責任となります。会場内は常にリードを付けた状態でわんちゃんをお連れいただけるよう、お願いいたします。

【運営体制】

主催： 犬猫生活株式会社

特別協力： 特定非営利活動法人Wonderful Dogs（保護犬譲渡会）、特定非営利活動法人アルマ（保護犬譲渡会）、一般財団法人犬猫生活福祉財団（譲渡会の実施環境の監修・支援）、ルシェルブラン表参道（会場の提供）

■コンテンツ

＜イベント＞

シニア保護犬譲渡会 inチャペル



特定非営利活動法人Wonderful Dogs、特定非営利活動法人アルマの協力を得て、シニア犬限定（原則7歳以上）の保護犬の譲渡会を開催します。当日は小型犬を中心に14頭ほどが参加し、参加するわんちゃんの半数が10歳以上です。※参加するわんちゃんの頭数は当日の体調などで変更になります。



普段、挙式会場として使われているチャペルで、シニアの保護犬が新しい家族に出会う譲渡会を行います。室内なので天候の影響も受けにくい環境です。



開催時間：15:00-19:00ごろ

事前予約：不要



注意点：

・本イベントはわんちゃん同伴可ですが、保護犬譲渡会エリアはわんちゃん同伴不可となります。（先住犬との相性を確認したい場合は、保護団体スタッフにご相談ください。）

・保護犬によって譲渡条件や譲渡金額も異なります。譲渡条件、その他詳細は、当日、保護団体スタッフにご相談ください。

・当日その場で保護犬と一緒に帰ることは出来ません。

・里親候補に年齢制限が設けられることもありますが、今回参加している2団体は、一定の条件を満たせばシニア世代への譲渡も検討が可能です。関心がある方は保護団体スタッフにお問い合わせください。

・譲渡会場内の混雑状況により、わんちゃんや参加者される皆さんの安全確保のため入場制限を設けることがあります。

参加団体（予定）：

・特定非営利活動法人Wonderful Dogs

不幸な犬を1頭でも多く救うために、レスキュー活動をしています。ワンドク（ワンダフルドッグスの略）のモットーは「今、私達に出来る事」！保護犬シェルター併設でペットグッズのお店も展開し、寄付だけに頼らない仕組みで運営しています。

https://www.wonderful-dogs.com/index.html

・特定非営利活動法人アルマ

主に関東圏の動物愛護センターから処分される犬猫を引取／保護して、新しい飼い主様へ譲渡する活動を行っています。ご縁が遠いシニアや病気の子、中型雑種犬の受け皿になる「最後の砦」としての活動に力を入れています。一般社団法人アルマが運営する動物保護シェルター「アルマ東京ティアハイム」と協働し、ボランティア受け入れやオープンシェルター里親会など啓発活動も行っています。

https://www.alma.or.jp/

トークセッション： 「いつからでも、家族になれる。“うちの子”に出会うための、幼犬・成犬・シニア犬の特徴とマッチングのコツ」

今回譲渡会に参加する保護団体の方と、犬猫生活の代表によるトークセッション。保護犬を迎えることを検討している方に向けて、自分たちに合う子の見つけ方をお伝えし、不安ポイントの解消を目指します。特に、幼犬・成犬・シニア犬の違いや、本イベントで対象としているシニア犬の魅力とシニア犬を迎える際の不安ポイントの解消方法をお話します。参加者からの質問にも回答します。本イベントに参加した後に、譲渡会に参加するのもお勧めです。

開催時間：15:00～15:30

場所：カフェスペース

登壇者： 岩渕友紀さん（特定非営利活動法人 Wonderful Dogs 代表）

登壇者調整中（特定非営利活動法人アルマ）

司会：佐藤淳（犬猫生活株式会社 代表取締役、一般財団法人犬猫生活福祉財団 代表理事）

参加費：無料

事前予約：https://forms.gle/BSNos8SeygaBYELDA

※登壇者は変更になる可能性があります。

＜カフェ＞

ルシェルブラン表参道は、わんちゃんも結婚式に参加できる結婚式場です。また、結婚式でチャペルとして使われるラグジュアリーな空間は、平日を中心に、わんちゃんと一緒に入れるカフェ「SORA CAFFE」として運営しています。今回のイベントでも、一息ついてゆっくり過ごすスペースとして、「SORA CAFFE」をご利用いただけます。（利用時間 16:00以降）

カフェメニュー：https://www.instagram.com/p/DL6S_KZvhgM/

蕎麦粉を使用した蕎麦クレープや、国産生姜を使用したクラフトジンジャエール、抹茶フォーチュンクッキーなど。わんちゃん用のメニューはございません。

＜物販・体験ブース＞ ※五十音順

わんちゃんも飼い主さんも楽しめる体験を大切に、13ブースを展開します。敬老の日にちなみ、シニア犬応援の楽しい取り組みを用意していますが、幼犬や成犬のための商品ももちろん多数あり、幅広い来場者に楽しんでいただけます。

１.シニア犬応援エリア：

犬用の車いすや介護クッション、ベッドなど、シニア犬の生活に役立つグッズを集めたエリアで、車いすや介護クッションの試乗会も随時開催します。マッサージ体験もあります。

２.シニア犬特典（出展ブランドごとに任意）：

各ブースでシニア特典をご用意しています。シニアわんちゃんとご来場の方は、各ブースで「うちの子、シニアです！」と声をかけていただくと、特典やおまけがもらえるブースもあります。内容はブースによります。





【アパレル】 ADESOL Dog Clothes Collection



ADESOL Dog Clothes Collectionのウェアは全て日本国内の工場で一点一点丁寧に作られており、着用時にストレスがかからない立体縫製が施されています。伸縮性・速乾性・耐久性・消臭性に優れた紫外線保護UPF50＋の生地を採用し、皮膚トラブルの原因となる紫外線からも保護します。機能性とデザイン性を兼ね備えた水陸両用のアクティブウェアとして、アウトドアシーンはもちろん、ルームウェアや術後服として幅広いシーンでご活用いただけます。

https://www.adesol.jp/

https://www.instagram.com/adesol_official/



【ごはん・おやつ】 犬猫生活

「すべての動物とその家族の幸せな生活のために」を理念に、国産・無添加（※1）のプレミアムペットフードの販売や往診クリニックなどのペットケア事業を展開しています。また、動物福祉の向上を目指して設立した動物福祉財団に、利益の20%を継続寄付し続け、犬猫に関する社会問題の解決にも取り組んでいます。



シニアわんちゃんを応援する期間限定のチャリティグッズも販売します。シニアわんちゃんのための最新のサプリメントやごはんもご紹介します。

https://inuneko-seikatsu.co.jp/

【ベッド】 エムールneDOGko ※シニア犬応援エリア



“エムールneDOGko(ねどっこ)”は、家族の一員であるパートナーの健康寿命を伸ばすために良質な眠りをお届けしたい、そう願って生まれた日本でも数少ない犬猫用寝具専門ブランドです。



愛犬のライフステージに合った素材・形状の高機能ベッドや、介護が必要なシニア犬と暮らすオーナー様の負担を軽減するための専用ベッドなど、愛犬とオーナー様のライフスタイルに沿った独自企画に、母体である寝室ブランドEMOOR(エムール)が持つ寝具家具のモノづくりの力を掛け合わせ、パートナーの「寝床」を変えていきます。

https://emoor.co.jp/ourbusiness/emoor_nedogko/



【グッズ】 CITYDOG



人間と犬は限りなく近い存在であるはず。愛犬は時に恋人であり、子供であり、親友であり言葉で表せないかけがえのない存在。そんな愛犬と過ごす日常をより自分たちらしく都会のライフスタイルに溶け込むシンプルで洗練されたデザインをCITYDOGがご提案します。

当日は、大人気のキャリーバックを含めた限定約100商品のアウトレット販売も予定しています。

https://citydog.jp/

【アパレル・グッズ】 Tira（てぃーら）



わんちゃんのお洋服をひとつひとつ手作りしています。今回は秋のおでかけにぴったりな新作もお披露目できればいいなと思っています。大切な家族と過ごす季節の時間を、少し特別に彩る一着をぜひ見つけてください。

https://tiradog.base.shop/

【車いす】 天使の車輪（テンシノワ） ※シニア犬応援エリア

『かわいい我が子にせめてかわいい車椅子を』から製作が始まった天使の車輪です。見せびらかしたくなるようなキュートなデザインにこだわりました。ビビットなカラーリングはお洋服との相性もよく、車いす使用により声をかけられることが増え「病院でアイドルになりました」とのお言葉もいただきました。わんちゃんも見られている事に喜んでいるらしく散歩が楽しみになったようです。出会ったすべての人が笑顔になれば、わんちゃんにとってこの上ない幸せだと思います。

https://tenshinowa.jp.net/index.html



【フォト】 Dogram：愛犬家のための犬専門写真館

2022年に表参道に【愛犬家のための犬専門写真館 Dogram】をオープンし、年間1500件以上の撮影を行っております。2024年5月、スタジオ拡大のため移転。「日常に溶け込むおしゃれな写真」を目指し、背景シートや小物などは全てオリジナルで取り揃えております。また売上金の一部を動物愛護団体に寄付を行い、カジュアルで継続可能な動物愛護を実現していきます。

https://dogram.jp/



今回はプロカメラマンによる撮影とセルフフォトブースをご用意します。2パターンの背景で撮影いただけます。

＜１.プロカメラマン撮影＞

撮影内容：1枠の撮影時間は5分で、データ3枚付き

費用：5,500円（税込） ※追加データ1枚1,100円～、1枠2頭まで(1頭追加5,500円)

開催時間：15:00～20:00

事前予約：要予約 予約URL（当日枠も若干ご用意あり）

＜２.セルフフォトブース＞

撮影内容：1枠の撮影時間は3分で、ご自身で撮影していただきます。

費用：500円（税込） ※現金のみ

開催時間：15:00～20:00

事前予約：不要

【マッサージ】 愛犬のカラダが楽になるマッサージ Hello doggie ※シニア犬応援エリア

こんにちは！ペットケアマネージャー平端弘美です。私はワンちゃんの介護予防をお伝えしたり、ワンちゃんがいつまでも元気で歩けるように、運動を取り入れたドッグマッサージもしています。シニアになっても、出来ることはまだまだ沢山あります！大切な愛犬のモチベーションを上げ、QOLを上げていきましょう！

https://hellodoggie.info/

＜平端弘美さん プロフィール＞

Japanペットケアマネージャー協会認定ペットケアマネージャー、ドッグアナトミー整体師

参加費：15分 1000円（500円は保護犬の活動に寄付します）※支払い方法は現金のみ

開催時間：16:00～18:30頃

事前予約：不要

※当日はわんちゃんをマッサージします。わんちゃんと一緒にご来場ください。

【アパレル・グッズ】 韓国ドッグアイテムブランド BENNYS ( ベニーズ )



Efforts for good products, Design for everyone「良い製品のための努力、みんなのためのデザイン」をコンセプトに、幅広いペット用品を展開しています。

素材選びから縫製まで丁寧に仕上げられたアイテムは、韓国国内だけでなくアジア各国でも高い支持を集めています。また、日本でもトレンド感のあるデザイン性と安心のクオリティで、多くの飼い主さまにご愛用いただいています。

https://litt.ly/bennys.japan

【おやつ】 macaron macaron



「うちの子が主役になれる犬のおやつ屋さん」愛犬のためのグルテンフリー＆無添加のおやつを、ひとつひとつ心を込めて手作りしています。クッキー缶やアイシングクッキー、犬用クレープなど、思わず写真を撮りたくなるようなかわいさと、安心して食べられるやさしさを大切にしています。

「今日もうちの子が1番かわいい」そんな気持ちを、もっとふくらませる。記念日にも、いつもの日にも、“うちの子”にとって世界一のおやつをお届けします。

https://macaron-macaron.myshopify.com/

【ドライシャンプー】 mou（ムゥ）



ペットは大切な家族の一員です。だからこそ、安心して使える製品を提供したいという思いからペット用ドライシャンプーを開発しました。毛の専門家である美容室が製造に携わり、成分にもこだわり、動物への配慮を徹底しています。高い消臭・保湿効果があり、舐めても安全です。ブラッシングの前やお散歩の後、シャンプーができないパピーやシニアのペット、涙やけや口周りの汚れや臭いが気になる時など、さまざまなシーンでご使用いただけます。

https://myowner.theshop.jp/

【介護クッション】 ＯｎｅＡｉｄ（ワンエイド） ※シニア犬応援エリア

それは、大切な家族として、オンリーワンの愛犬を支えたいという願いを込めて。

それは、飼い主さんと愛犬との毎日が笑顔であふれるものにしたいという想いを込めて。

私たちはこれからも、飼い主さんの想いに寄り添い続けていきます。

https://www.aronkasei.co.jp/oneaid/

https://www.instagram.com/oneaid_aronkasei/



【車いす】 WANCORO シニアエリア ※シニア犬応援エリア



WANCOROはワンタッチで体高にあわせて車輪の位置の角度調節が出来る世界初の犬用の車いすです。従来の犬用車いすは計測に手間がかかったり、注文から手元に来るまでに時間がかかるなどなかなか手が届きにくいものでした。手軽に導入していただく事でより多くの飼い主さんとワンちゃんが楽しいおさんぽを取り戻せるお手伝いをいたします。

https://www.wancoro.online/

＜フォトコンテスト＞

SNS企画として、会場内にセルフフォトブースを2つ用意します。1つは、Dogramプロデュースで利用1回500円、もう1つは会場プロデュースで利用は無料です。

フォトブースでの撮影やイベント関連写真をInstgramに投稿していただいた方の中から複数名さまに、犬猫生活のフードやイベント出展ブランドの商品などを詰め合わせた賞品が当たります。

１.【犬猫生活 for DOG】のInstgramをフォロー

@inuneko.dogs https://www.instagram.com/inuneko.dogs/

２.【犬猫生活 for DOG】をタグ付けする

３.#犬猫生活マルシェのタグを付ける

■犬猫生活株式会社について



「すべての動物とその家族の幸せな生活のために」を理念に、国産・無添加（※1）のプレミアムペットフードの販売や往診クリニックなどのペットケア事業を展開しています。犬猫生活ブランドのフード（おやつやサプリメントを含む）は、2025年5月に累計の販売実績6,500万食（※2）を突破しております。



また、犬猫の動物福祉の向上を目指し、3つのゼロ（収容ゼロ、殺処分ゼロ、不適切飼育環境ゼロ）を掲げる動物福祉財団を設立し、利益の20%を継続寄付し続けることで犬猫に関する社会問題を解決し、日本全体の動物福祉の向上を目指しています。



今後は企業理念の実現に向け、食だけにとどまらず、ペットケアにおいて飼い主さま、犬猫のために私たちができることを追及していきたいと考えています。

※2 2025年5月末日までの犬猫生活ブランド累計販売食数。ドッグフードは1食45g換算（成犬4kgの1日の目安量。1日2食換算）、キャットフードは1食36g換算（成猫4kgの1日の目安量。1日2食換算）、手作りごはんは1食188g換算（成犬4kgの1日の目安量。1日2食換算）、サプリメントは1食1袋換算





＜会社概要＞

会社名 ： 犬猫生活株式会社

代表者 ： 代表取締役 佐藤 淳

所在地 ： 〒162-0826 東京都新宿区市谷船河原町9-1 NBCアネックス市谷ビル6F

設立 ： 2018年5月30日

資本金 ：1億9,828万円(資本準備金含む)

URL ： https://corp.inuneko-seikatsu.co.jp/