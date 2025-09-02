ITトレンドEXPO2025 Summerが本日より開催！豪華ゲストによる講演数80以上・出展社数約400のIT製品を展示中！

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸哲史、以下「Innovation & Co.」）は、業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」を、2025年9月2日（火）～ 9月5日（金）にて開催中です。併せて、「シェアキャンペーン」と「ポイントラリーイベント」を実施中です。

詳細を見る・申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250902

ITトレンドEXPO2025 Summerの３つのポイント

１：業界最大級のオンライン展示会、豪華ゲストを含む約80の講演や約400の展示が出展中

特別ゲストには、タレント 田村 淳 氏、タレント／実業家／身体美容家／株式会社リサイズカンパニー 代表取締役／一般社団法人 身体美容家認定協会 代表理事 優木 まおみ 氏、芸人 小島 よしお 氏、ニュース解説者 ／「The HEADLINE」編集長 石田 健 氏、一般社団法人日本金融経済研究所 代表理事／経済アナリスト 馬渕 磨理子 氏、プロゴルファー 三浦 桃香 氏、株式会社デジライズ 代表取締役 茶圓 将裕 氏ほか、沢山の業界著名人・ビジネスパーソンが登壇します。

また、出展エリアでは、約400の企業が出展中。AI・ITインフラ・セキュリティといったITカテゴリーだけでなく、営業DX・人事DX・バックオフィスDXなどの職種別のカテゴリー、製造DX・建設/不動産DX・リテールDXなどの業種別カテゴリーと豊富なラインナップ。目的に合わせたサービスに出会えます。

２：完全無料で参加可能なイベント

参加費用は、完全無料です。展示エリアの閲覧はもちろん、ゲスト講演も全て無料でご覧いただけます。

３：便利なオンライン開催形式

オンライン開催のため、移動時間なしで効率的に最新情報を取得いただけます。業界最大級のイベントとして、過去登録実績のべ18万人が参加いただいているオンライン展示会ですので、映像・配信の品質もご安心ください。

詳細を見る・申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250902

■ ITトレンドEXPOとは？

ITトレンドEXPOは、当社が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。過去登録実績のべ18万人を突破、参加経験率No1のオンライン展示会としてもご好評いただいております。

※2021年9月 （株）インテージ調べ 「IT製品のオンライン展示会 参加調査」

本展示会のコンセプトは、【 新たな出会いが明日の「働く」を変える 】です。



年間約2,000万人に活用されているIT製品の比較サイト"ITトレンド"が無料でご参加いただける業界最大級のオンライン展示会を開催いたします。

ビジネスパーソンの毎日はいつも忙しく、あっという間に過ぎていきます。

小さな課題が山積みで、どうしようかと頭を悩ませることも多いでしょう。

しかしその隣では、新しいアイデアで苦難を乗り越えている先駆者やテクノロジーで解決したプロたちの事例が数多く存在します。今日だけは、少し立ち止まってその様子を覗いてみませんか？

ITトレンドEXPOでは、新たな出会いが明日の「働く」を変える をコンセプトに、あなたの仕事やキャリア、人生をより豊かにするきっかけを提供します。

開催概要

名称 ： ITトレンドEXPO2025 Summer

開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2025年9月2日（火）～ 9月5日（金）

来場 ： 無料

登録U R L ： https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250902(https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250902)

主催 ：株式会社Innovation ＆Co.

視聴方法 ：事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。

推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

■豪華ゲストによる注目セッションも多数

タレント 田村淳氏、経済アナリスト 馬渕 磨理子氏、

SBテクノロジー株式会社 辻 伸弘氏、

株式会社デジライズ 茶圓 将裕氏、プロゴルファー 三浦 桃香氏、

社会保険料引き下げを実現する会 代表 音喜多 駿氏など

各業界の著名人豪華ゲストによる実践的なセッションも多数ご用意。

■同僚・友人にシェアした方に当たる！Amazonギフトカード最大総額50万円分のシェアキャンペーン

※ キャンペーン利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/share-campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250902(https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/share-campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250902)

※ キャンペーン対象条件 ： ITトレンドEXPO2025 Summerのコンテンツ（セッション、展示）を同僚・友人にシェアしていただいた方が対象です。ただし、シェアを受け取った方が以下の2つの条件を満たす場合に限り抽選対象となります。

条件１.：ITトレンドEXPO2025 Summerサイト内のシェアボタンにて発行されるURLリンクから参加登録いただく

条件２.：ITトレンドEXPO2025 Summerにビジネスメールアドレスを利用して参加登録いただく

■ Amazonギフトカードが最大10万円分当たる！ポイントラリーイベント

※ イベント利用規約：https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/point-rally?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250902(https://it.expo.it-trend.jp/term/campaign/point-rally?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250902)

※イベントルール

展示エリアでの名刺交換や講演内アンケートに回答をいただくとポイントが貯まり、一定のポイントを貯めることで抽選に応募ができます。

（1）名刺交換で1ポイント、講演内アンケート回答で1ポイントが貯まります ※1

（2）応募条件を満たすことで、以下の2つの抽選に応募ができます。

１. Amazonギフトカード「1,000円分の抽選」（※ 最大応募口数：16口）

２. Amazonギフトカード「10万円分の抽選」（※ 最大応募口数： 2口）

（3）2つの抽選は、１.・２.共、「2つのチャンス期間」でポイント・抽選口数を集計します。 ※1

【チャンス期間 1】：会期の4日間 （9/2 0:00~9/5 23:59）

１.Amazonギフトカード「1,000円分」の抽選

・名刺交換で3ポイント＋講演内アンケート回答で3ポイントを集めると、1口応募できます ※2

・DAY1～DAY4で毎日最大2口、合計最大8口応募できます。

２.Amazonギフトカード「10万円分」の抽選

・DAY1～DAY4の4日間ですべてのポイントを獲得（合計48ポイント）すると、1口応募できます ※2 ※3

【チャンス期間 2】：見逃し配信期間の全期間 （9/6 0:00~9/19 23:59）

１.Amazonギフトカード「1,000円分」の抽選

・名刺交換で3ポイント＋講演内アンケート回答で3ポイントを集めると、1口応募できます ※3

・見逃し配信期間中、合計最大8口応募できます。

２.Amazonギフトカード「10万円分」の抽選

・見逃し配信期間中で、すべてのポイントを獲得（合計48ポイント）した方が1口応募できます ※3 ※4

※1 保有ポイントはログイン後ご自身のページで確認ができます

※2 当日中に獲得したポイントは、翌日以降に繰り越すことはできません

※3 チャンス期間 1（会期の4日間）と、チャンス期間２（見逃し配信期間の全期間）でポイントの共有をしたり繰り越すことはできません

※4 チャンス期間2の抽選は、チャンス期間1の抽選で当選されなかった方が対象となります。

詳細を見る・参加申込をする :https://it.expo.it-trend.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250902

■ ITトレンド（https://it-trend.jp/）とは

ITトレンドは株式会社イノベーションのグループ会社である株式会社Innovation & Co.が運営している法人向けIT製品の比較・資料請求サイトです。2007年より運用開始、2021年3月には累計訪問者数4000万人を突破、1700製品以上を掲載しています。サイトを閲覧し利用する企業内個人であるユーザは、掲載製品情報や口コミレビューなどを参考に自社の課題に適したIT製品を複数の製品・会社から比較検討ができ、その場で資料請求が一括でできます。

【ITトレンドの特徴】

掲載企業は初回掲載時の初期費用のみで製品数やサービス数に関わらず掲載が可能。

資料請求（見込み顧客情報入手）の1件毎の成果報酬課金。

サイトへの集客は検索エンジンが中心。

サイトを閲覧し利用するユーザは、無料で資料請求が可能で、会員登録の必要なし。

■株式会社Innovation & Co.について

株式会社Innovation & Co.は、”日本の明日をデザインする” をビジョンとして掲げ、法人営業・マーケティング分野に特化してサービス提供をおこなってきました。親会社である株式会社イノベーション創業時より培ってきた「営業」、「マーケティング」の強みと「テクノロジー」を活用して、日本の「働く」にイノベーションを起こします。



所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2019年9月2日

代表取締役社長 ： 幸 哲史

URL ： https://www.innovation.co.jp/

事業内容 ： BtoBに特化した営業・マーケティング支援事業



■株式会社イノベーションについて

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

代表取締役社長 ： 富田直人

URL ： https://www.innovation.co.jp/