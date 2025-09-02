猛暑・紫外線・大気汚染…“気候変動対応コスメ”が新市場に！猛暑時代の新トレンド「アスレジャーコスメ」最前線を公開＜COSME Week【大阪】＞

猛暑時代の新トレンド「アスレジャーコスメ」に注目

2025年の関西は例年以上の猛暑に見舞われ、大阪・京都では７日連続 猛暑日を観測。気温上昇によるライフスタイルの変化は、化粧品業界にも大きな影響を与えています。猛暑、紫外線、大気汚染といった気候変動による“肌ストレス”が深刻化する中、運動やアウトドアを楽しむアクティブ層をターゲットにした「アスレジャーコスメ」が注目を集めています。

2025年9月24日（水）～26日（金）にインテックス大阪で開催される「COSME Week【大阪】」では、日焼け・紫外線・都市汚染・肌ストレスなどに備えた最新コスメが一堂に集結。

気候変動が生む新たな需要に、関西からどんなビジネスチャンスが生まれるのか--ぜひご取材ください。

＜COSME Week【大阪】の取材ポイント＞

◆未発売も多数！店頭に並ぶ前の“NEXTトレンドコスメ“を取材できる

アスレジャーコスメはもちろん、トレンドのサステナブルコスメや日本初上陸の韓国コスメなど、最新製品の現物をいち早く撮影・体験可能なので視聴者・読者に「一歩先の美容情報」を届けられます。また、出展社や主催者へのインタビューも可能で、開発秘話や市場狙いを深掘りできます。

◆地元「Made in 大阪」の製品も多数出展

大阪を拠点に活躍するメーカーやスタートアップの最新コスメを取材できます。まだ知られていない関西発の企業や製品をいち早く見つけるチャンス！

来場層のバイヤー・小売業・サロンの方にも取材可能です。

スポーツやアウトドアにも最適！本展に出展する「アスレジャーコスメ」をご紹介

【新常識】くちびる専用の日焼け止め

顔の中でも紫外線を受けやすく、日焼けによる乾燥や荒れ・色素沈着などのトラブルが起こりやすい唇専用の日焼け止め。無色・無香料で男女問わず使用できます。

社名：（株）Pure et Pro

都市汚染から肌を守るトーンアップUV

「守る・潤うす・輝く」を実現するトーンアップUV。紫外線ダメージからコラーゲン線維を守り、こだわりのウォータリーバリア機能で毛穴が目立たない、美肌菌の増えやすい肌環境を整えてくれます。社名：ザベストセイ（合）

100%果実由来パウダーを使った飲むUVケア

「オレンジトマト」と呼ばれる特殊な品種の成分を使った飲むUVケア製品。紫外線の天然バリアとして働く一方で、若干緑色に蛍光するので肌を明るく見せる効果も期待できます。

社名：アリスタヘルスアンドニュートリションサイエンス（株）

環境汚染で開いた毛穴をアフターケア

アフリカの大自然が作り出した希少な化粧品原料「アーティクリア葉エキス」。大気汚染で開いた毛穴を引き締め、なめらかにし、きめ細かでハリのある肌に導いてくれます。

社名：（株）Verde Marula

この他にも多数のコスメ・美容雑貨が出展。企画に合わせてご紹介できます。ご取材をご希望の方は、下記より事前にお申し込みをお願いいたします。

＜展示概要＞

COSME Week【大阪】

会期：2025年9月24日[水]～26日[金]

会場：インテックス大阪

主催：RX Japan 株式会社

HP：https://www.cosme-week.jp/osaka/ja-jp.html

