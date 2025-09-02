『AI活用で実現するBtoBリード獲得とマーケティング戦略』というテーマのウェビナーを開催
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/majisemi-sales-20250925/M1D
今回のセミナーでは、AIを活用したBtoBリードの獲得やマーケティング戦略で成果を出している企業4社から、そのノウハウとポイントを解説します。
これまでとは違う切り口での施策を検討したいと考えている方や、確度の高い施策の運用により成果を出したいとお考えの方におすすめの内容です。
・募集対象
・リード獲得やマーケティング施策の新たな出し手を模索しているBtoB企業のご担当者
・マーケ施策を実践しているが、成果が頭打ちになっている方
・競合企業にマーケティング施策で後れを取りたくないと考えている方
・定員
100名
・開催場所・方法
Zoom
※URLは直前にメールにてご連絡いたします。
※「osslabo.com」「majisemi.com」からのメールが迷惑メールとならないよう、メールの設定をご確認ください。
■主催・共催
マジセミ株式会社
■協力
株式会社イノーバ
AdAI株式会社
カイロスマーケティング株式会社
協力企業各社のプライバシーポリシーはこちら
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
■セミナー概要
「これまで行ってきた施策の成果が鈍ってきた」「競合企業と比較すると戦略の幅が狭いと感じている」
ビジネスの環境を取り巻くノウハウやソリューションが劇的に変化する中で、このような課題を抱えている方が散見されます。
こうした課題を解消しようと、何とか打開したいと様々な施策を打つも成果につながらないといった悪循環に陥ることも珍しくありません。
これまでとは違う切り口での施策を検討したいと考えている方や、確度の高い施策の運用により成果を出したいとお考えの方におすすめの内容です。
