『（深刻な製造業の人手不足）稼働モニタリング×自動録画で原因究明、少人数で回る保全体制の作り方』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/b-en-g-20250918/M1D



■ 製造業の深刻な人手不足、保全改革の必要性

少子高齢化による労働人口の減少に伴い、製造業でも深刻な人手不足が続いています。

多品種少量生産へのシフトや需要変動の激化により、設備は簡単に止められず、ひとたび停止すれば生産計画や納期に大きな影響を及ぼす状況となっています。





そのため、設備保全の現場では、安定稼働と素早い復旧がこれまで以上に求められる一方、深刻な人材不足と技術者の高齢化が進み、限られた人員で業務を回さざるを得ない状況となっています。■ 属人化する保全現場、生産性と安定稼働を両立する仕組みが必要しかしながら、多くの現場では、経験や勘に依存した保全対応が常態化しています。過去のメンテナンス時の作業内容や原因も十分に記録されておらず、故障の傾向や対処方法といった知見は特定の熟練技術者しか分からない、といった属人化が進んでいます。限られた人員での保全業務を効率化し、生産性と安定稼働を両立するためには、設備の故障を即座に「検知・記録」し、万が一トラブルが発生した場合でも復旧時間を最小化する「原因究明と対応の仕組み」が求められています。■ 稼働モニタリング×自動録画で原因究明、少人数で回る保全体制の作り方本セミナーでは、ビジネスエンジニアリング株式会社が開発した保全DXパッケージ「mcframe SIGNAL CHAIN」を活用し、設備の稼働データや点検・修理履歴といった保全データを一元管理し、製造業が抱える保全業務の人手不足や属人化といった課題を解決する具体的な方法について解説します。さらに、この「mcframe SIGNAL CHAIN」の効果を最大化するソリューションとして、シミズシンテックが実現する設備稼働の自動録画機能も紹介します。装置の異常停止時に、停止前後のメーターや警告ランプなどの映像を「mcframe SIGNAL CHAIN」で直接確認できるようになり、迅速な原因特定と復旧時間の短縮を後押しします。シミズシンテックは、北陸・金沢に本社を構える電子デバイス商社として、電子部品や半導体を基盤に、産業用PC､サーバ構築から、ソフトウェア設計・開発､通信ネットワーク構築までを包括したワンストップソリューションを提供しています。地場製造業の頼れるパートナーとして、保全業務・設備監視の領域においても、IoT・組込み・M2M技術を活用し、あらゆる現場データがネットワークでつながる環境を整備することで、製造現場のDX化と安定稼働を支援しています。■ こんな人におすすめ・限られた人員で保全業務を回している工場のご担当者・生産計画や納期への影響を最小化したい工場責任者・IoTやDXを活用した保全効率化を検討している方・北陸や中部地方の製造業企業で、頼れる地場パートナーを探している方■主催・共催ビジネスエンジニアリング株式会社株式会社シミズシンテック■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/b-en-g-20250918/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]