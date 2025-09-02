【物流×広告のZENSHO HOLDINGS】「貨物運送トラック広告」から「トラミル」へ名称変更。～新プランを発表、短期PRにも対応～
ZENSHO HOLDINGS（同）が提供するトラック広告は、街中を走行する貨物トラックの荷台を広告スペースとして活用し、企業・ブランドの認知拡大を図る新たな屋外広告モデルです。
これまで提供してきた貨物運送トラック広告サービスの名称を「トラミル」に一新いたします。
新しいサービス名には「トラックは街を走り、人と人、企業と街を結びつける未来を創る」という想いを込めております。
詳細を見る :
https://zensho-holdings.jp/lp/truck-advertising-summary/
新プランの目的・背景
これまで当社は、貨物トラックの荷台を活用した広告サービスを通じて、企業のブランド認知拡大や広域、地域密着型のプロモーションを実現してまいりました。今回「トラミル」というサービス名に変更することで、より親しみやすく、覚えやすいブランドとして発展を目指します。
「トラック」＋「ミル（見る／未来）」を掛け合わせ、広告が街中で人々に「見られる」存在であると同時に、「未来を走らせる」というメッセージを込めています。
新プラン
[表: https://prtimes.jp/data/corp/159497/table/17_1_ec2d402fe81aa6bbf384d4cd9b85fbee.jpg?v=202509020926 ]
新名称のもとで、複数台を安価に出稿でき、短期間のプロモーションにも活用できる新プランを発表いたします。これにより、広告主の柔軟なマーケティングニーズに応えると同時に、運送会社との共創をさらに推進してまいります。
新プランの特徴
複数台一括出稿
特徴：複数台に同時出稿することで 広域での一斉告知 が可能
メリット：出稿コストを抑えつつ、都市全体や複数エリアでのブランド認知を一気に高められる
活用例：新商品の全国ローンチ、大規模キャンペーン告知
短期PR活用
特徴：1か月単位から柔軟に契約が可能
メリット：スポット的に広告を走らせ、短期間での話題づくりや集客に効果的
活用例：イベント開催告知、セール・キャンペーン情報の拡散、新店舗オープンPR
長期間出稿
特徴：ブランド浸透効果の最大化
メリット：繰り返しの接触することで、認知者の記憶に残りやすくなる。イベントや短期広告では得ら れない 「ジワジワ広がる効果」 を期待できます。また、「この企業は継続的に広告を出せる信頼できる 会社」という印象を与える。
活用例：ブランド認知の定着、店舗・チェーン店の常設PR、リクルーティング・雇用ブランド
キャンペーン
この度の新プラン発表に伴い、ご新規様限定の特別なキャンペーンを行っております。
詳しくはHPまたは、お問い合わせ先まで【新プランキャンペーン】とご連絡ください。
お問い合わせフォーム :
https://zensho-holdings-info.com/contact/
今後の展開
当社は「トラミル」を通じて、企業・地域・物流業界をつなぐ広告プラットフォームを目指します。
今後も新機能やパートナーシップの拡大を行い、広告主様・代理店様・運送会社様すべてにメリットを提供してまいります。
[お問い合わせ先]
ZENSHO HOLDINGS合同会社
〒486-0845
愛知県春日井市瑞穂通6-17-1
日輪キャピタルカスタマーセンター4F１
HP : https://zensho-holdings.jp/
TEL ：052-990-0377
FAX ：052-990-0378
Maill：info@zensho-holdings.jp