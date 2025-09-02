犬の健康寿命を“歯みがき習慣”で守る新会社誕生。全国のトリミングサロン等へ“磨けるトリマー”を育成し、口腔ケア文化を広げる挑戦！

株式会社ハミガキドッグ

＜概要＞

株式会社ハミガキドッグ（本社：大阪市天王寺区／代表取締役：山田あや）は、株式会社BYRONの「OraBio歯みがき教室部門」と歯磨きレッスン専門団体「hamigaki.dog」を統合し、2025年8月7日に設立されました。今月下旬よりサービスを開始いたします。

OraBio歯みがき教室風景

＜設立の目的＞

当社は、犬の口腔ケア文化の普及をミッションに掲げ、歯科衛生士を中心にドッグトレーナー・動物看護士など専門家集団で構成される“プロフェッショナル歯みがきチーム”として、実践的な技術教育と認定制度の運営を行う専門法人として新たにスタートいたします。

＜設立の背景とこれまでの活動実績＞

hamigaki.dogは2021年より、イベントや店舗での歯磨きレッスンにおいて累計2,300頭以上の犬の歯磨きを実施し、現場での実践を通じて飼い主様に正しい歯みがきの重要性を伝えてまいりました。一方で、トリマーをはじめ多くの飼い主さまに向けて年間100講演のセミナーを開催し、歯科衛生士による“現場で活きる技術指導”と“意識改革”を両輪とした人材育成を行ってきました。

歯みがきセミナー風景

また、株式会社BYRONの「OraBio歯みがき教室部門」では2022年12月より展開し、2年間で200教室以上・2,000頭以上の犬たちの口腔ケアに携わる実績を積み重ねてきました。こうした活動を一体化し、教育と認定制度の標準化・拡張を目的に株式会社ハミガキドッグを設立する運びとなりました。

OraBio歯みがき教室風景

＜今後の事業展開＞

株式会社ハミガキドッグ 代表 山田あや

今後は、BtoB事業としてトリミングサロン向けに「OraBio認定歯みがきサロン」導入支援を全国展開し、“磨けるトリマー”から、さらに“飼い主に伝えられるトリマー”へと育成する教育プログラムを提供してまいります。

また、これまで培ってきたイベント事業や、OraBio歯みがき教室事業についても継続し、飼い主様への直接的な啓発活動を通じて、今後はアジアをはじめとした海外展開も視野に入れ、日本発の“犬の歯みがき文化”を世界へ発信してまいります。

＜企業情報＞

会社名：株式会社ハミガキドッグ

設立日：2025年8月7日

代表者：代表取締役社長 山田あや

所在地：大阪市天王寺区石ケ辻町3-10 IKビル1F

事業内容：犬の口腔ケア普及活動、教育認定制度の運営、歯みがき教室・イベント企画運営