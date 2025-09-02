【熊本初上陸】“水炊き×かわ串×生搾りレモンサワー88円”の大衆とり酒場《とりいちず 熊本下通店》が2025年9月6日(土)グランドオープン！
関東を中心に展開する“鶏料理専門 大衆酒場”【とりいちず】が、ついに熊本エリアに初出店！
【大衆とり酒場 とりいちず 熊本下通店】が2025年9月6日(土)、下通アーケード近くの好立地にグランドオープンいたします。
個室も完備し、普段使いから飲み会・女子会、二次会まで幅広くご利用いただけます。
【グランドオープン記念キャンペーン実施】
オープンを記念して、3日間限定のドリンクキャンペーンを実施！
9月6日(土)・7日(日)・8日(月)
何杯飲んでも！生ビール 0円!!️（3日間限定）
※ご利用は2時間制となります。
※飲み残しがあった場合は正規料金をいただきます。
※グループ全員が「とりいちず」公式Instagramをフォロー必須
※【350円（税抜）】以上の商品をお一人様2オーダー必須となります。
公式Instagramはこちらから！
https://www.instagram.com/toriichizu_mania/
【店舗情報】
店舗名：個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 熊本下通店
住所：〒860-0808 熊本市中央区手取本町5-17 マキノビル 地下1階
営業時間：13:00～28:00（翌4:00）
TEL：096-342-8118
オープン日：2025年9月6日(土)
【オススメ！メニュー紹介】
🍗 今治焼鳥
…鉄板でパリッと焼き上げる愛媛ご当地スタイルの焼鳥。香ばしさと肉汁がたまらない一品。
🍲 水炊き鍋
…じっくり炊き出した濃厚スープが決め手。〆の雑炊やラーメンまで楽しめる大人気メニュー。
骨付鳥
…スパイスの香りとジューシーさでビールが止まらない！
🐔 秘伝のかわ串
…パリッじゅわっとやみつきになる秘伝のかわ串は1本99円（109円）とコスパ抜群。
秘伝のかわ串
今治焼鳥（ねぎま）
骨付鳥
【🐓 とりいちずとは？】
「毎日通える価格と安心感」をテーマに、関東エリアで圧倒的人気を誇る鶏料理専門酒場。
コスパ抜群の美味しさあふれるメニューで幅広い世代に愛され、今回ついに熊本へ初上陸。
SNSでも最新情報発信中！
Instagram公式：https://www.instagram.com/toriichizu_mania/
#とりいちず で投稿募集中！
株式会社FS.shake
住所：東京都豊島区南池袋3丁目13-17 MASHITA5ビル 5階
TEL：03-5927-1703
お問い合わせ先： fsshake.pr@gmail.com
事業内容：飲食店経営
企業サイト：https://www.fs-shake.com/
担当者：國井（クニイ）
お問合せの際はPRタイムズを見たとご連絡いただけますととスムーズです。