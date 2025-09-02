【熊本初上陸】“水炊き×かわ串×生搾りレモンサワー88円”の大衆とり酒場《とりいちず 熊本下通店》が2025年9月6日(土)グランドオープン！

株式会社 FS.shake

関東を中心に展開する“鶏料理専門 大衆酒場”【とりいちず】が、ついに熊本エリアに初出店！

【大衆とり酒場 とりいちず 熊本下通店】が2025年9月6日(土)、下通アーケード近くの好立地にグランドオープンいたします。

個室も完備し、普段使いから飲み会・女子会、二次会まで幅広くご利用いただけます。

【グランドオープン記念キャンペーン実施】

オープンを記念して、3日間限定のドリンクキャンペーンを実施！

9月6日(土)・7日(日)・8日(月)

何杯飲んでも！生ビール 0円!!️（3日間限定）

※ご利用は2時間制となります。

※飲み残しがあった場合は正規料金をいただきます。

※グループ全員が「とりいちず」公式Instagramをフォロー必須

※【350円（税抜）】以上の商品をお一人様2オーダー必須となります。

公式Instagramはこちらから！

https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

【店舗情報】

店舗名：個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 熊本下通店

住所：〒860-0808 熊本市中央区手取本町5-17 マキノビル 地下1階

営業時間：13:00～28:00（翌4:00）

TEL：096-342-8118

オープン日：2025年9月6日(土)

【オススメ！メニュー紹介】

🍗 今治焼鳥

…鉄板でパリッと焼き上げる愛媛ご当地スタイルの焼鳥。香ばしさと肉汁がたまらない一品。

🍲 水炊き鍋

…じっくり炊き出した濃厚スープが決め手。〆の雑炊やラーメンまで楽しめる大人気メニュー。

骨付鳥

…スパイスの香りとジューシーさでビールが止まらない！

🐔 秘伝のかわ串

…パリッじゅわっとやみつきになる秘伝のかわ串は1本99円（109円）とコスパ抜群。

秘伝のかわ串今治焼鳥（ねぎま）骨付鳥

【🐓 とりいちずとは？】

「毎日通える価格と安心感」をテーマに、関東エリアで圧倒的人気を誇る鶏料理専門酒場。

コスパ抜群の美味しさあふれるメニューで幅広い世代に愛され、今回ついに熊本へ初上陸。

SNSでも最新情報発信中！

Instagram公式：https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

#とりいちず で投稿募集中！

株式会社FS.shake

住所：東京都豊島区南池袋3丁目13-17 MASHITA5ビル 5階

TEL：03-5927-1703

お問い合わせ先： fsshake.pr@gmail.com

事業内容：飲食店経営

企業サイト：https://www.fs-shake.com/

担当者：國井（クニイ）



