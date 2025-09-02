³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÀ¸¸«°¦ÎÜ¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÎëÌÚ Êâ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÀ¸¸« °¦ÎÜ¡Ê¤Ì¤¯¤ß ¤á¤ë¡Ë¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓWebÆ°²èÅù¤Ë¤Æ¸ø³«¡¦Êü±Ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¸«¤µ¤ó¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ø¼«Ê¬¤Î¥¹¥Èー¥êー¡Ù¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯À¤¤ÎÃæ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë½ÐÉÊ¡¦¹ØÆþ¥æー¥¶ー¤Î»Ñ¤È¤â¹çÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤ÏWebÆ°²è¤ÎÊüÁ÷¤äÅö¼Ò¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È³Æ¼ï¤Ç¤Î¸ø³«¡¢¤Þ¤¿SNS¤ä¹¹ðÅù¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¥«¥Ã¥È
Æ°²èËÜÊÔ30ÉÃ URL¡§https://youtu.be/EOBeclX8ZWI
Æ°²èËÜÊÔ15ÉÃ URL¡§https://youtu.be/ijCeY4wqTSA
¥á¥¤¥¥ó¥° URL ¡§https://youtu.be/c_0qJqZ6W_Q
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
À¸¸«¤µ¤ó¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー½¢Ç¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÚÁí³Û50Ëü±ßÊ¬¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È·ô¡Û¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò9·î2Æü(²Ð)12:00～9·î7Æü(Æü)23:59¤Î´ü´Ö¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
◼️±þÊç´ü´Ö
2025Ç¯9·î2Æü(²Ð)12:00～2025Ç¯9·î7Æü(Æü)23:59
◼️±þÊç¾ò·ï
£±.¥³¥³¥Ê¥é¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@coconala¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー&¥ê¥Ý¥¹¥È
£².£±.¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç²¼µ¤ò½ñ¤¤¤¿¤éÅöÁª³ÎÎ¨2ÇÜ
¡¡¨±¥Æー¥Þ¡§Ã¯¤«¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡ª
¡¡¨±¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡Ö#º¤¤Ã¤¿¤é¥³¥³¥Ê¥é¡×
¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
À¸¸« °¦ÎÜ¡Ê¤Ì¤¯¤ß ¤á¤ë¡Ë
°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£CanCamÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡£
¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡×¡ÖTHEÆÍÇË¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¡£
2022Ç¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö¥â¥¨¥«¥ì¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡×¤ÇÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ö¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
2024Ç¯4·î´ü¤ÎTBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤¯¤ë¤ê～Ã¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©～¡×¤Ç¤ÏGPÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¥·¥ç¥¦¥¿¥¤¥à¥»¥Ö¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£
¸½ºß¡¢·à¾ìÈÇ¡ÖTOKYO MER～Áö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼～Æî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¸ø³«Ãæ¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é
¡Ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡¦¥³ー¥ÉÈÖ¹æ4176¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÎëÌÚÊâ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®20－1 ½ÂÃ«¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥¿¥ïー6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§
¡¦ÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¡¦·Ð¸³¤òÇä¤êÇã¤¤¤Ç¤¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¥¹¥¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥¥ë¥Þー¥±¥Ã¥È¡×
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òµ¤·Ú¤Ë½ÐÉÊ¡¦¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÁí¹ç¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Ã¥È¡×
¡¦µá¿Í¤ä»Å»ö¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥×¥í¤«¤é±þÊç¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥éÊç½¸¡×
¡¦¥Ëー¥º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥×¥í¿Íºà¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¹¥«¥¦¥È¡×
¡¦°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¸¡º÷¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥³¥³¥Ê¥éË¡Î§ÁêÃÌ¡×
¡¦Â¨ÀïÎÏ¤ÎIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òºÇÂ®¤Ç¤´Äó°Æ¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥Æ¥Ã¥¯¡×
¡¦¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¼ê´Ö¤Ê¶ÈÌ³¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È¤ªÇ¤¤»¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥¢¥·¥¹¥È¡×
¡¦¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥×¥í¿Íºà¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥³¥ó¥µ¥ë¡×
¡¦°Æ·ï¤ËºÇÅ¬¤Ê¼ÂÌ¾¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¤´¾Ò²ð¡Ö¥³¥³¥Ê¥é¥×¥í¡×
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥³¥Ê¥é¥Æ¥Ã¥¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¥³¥³¥Ê¥é
https://coconala.co.jp