Vetrinamia、TikTokとYouTubeでデジタル展開を拡大

Vetrina Mia Limited

フィレンツェ - 2025年9月2日 - イタリアおよびフランスの独立系デザイナーブランドを集めたラグジュアリー・ハンドバッグプラットフォーム、Vetrinamiaは、公式TikTok（tiktok.com/@vetrinamia）およびYouTube（youtube.com/@vetrinamia）チャンネルの開設を発表いたします。

これにより、ファンはVetrinamiaの世界を、視覚的に豊かで、舞台裏のコンテンツやクリエイティブなストーリーテリング、限定キャンペーン映像を通じて体験できるようになります。イタリアン・クラフトマンシップの魅力を、新鮮で引き込まれる形でお届けします。

最近のフィレンツェでのキャンペーンは、このマルチチャネル展開の第一章となり、Vetrinamiaならではのエレガンス、品質、デザイン哲学を際立たせています。

次回のキャンペーンは「From Florence to Tokyo」と題し、東京および周辺地域で撮影される新たなコンテキストで、モデルJuliaがVetrinamiaの象徴的なバッグを再解釈します。バッグは、東京中心地のネオン輝く都市の景観、横浜赤レンガ倉庫の歴史的魅力、鎌倉の穏やかな自然の中で紹介されます。このキャンペーンは、イタリアで生まれたバッグを、日本の多彩な文化と風景の中で魅力的に見せることを目指し、視聴者にクロスカルチャーでダイナミックな体験を提供します。

モデルのジュリアとフレデリック・レセリエのボーモントバッグ、イタリア・フィレンツェで撮影

日本での公式運営を行うEleganza ModeのCEO、エリカ・ゾウ氏は次のようにコメントしています：

「イタリアン・クラフトマンシップの技術と新しい文化的風景を結びつけ、デザインと環境の対話を生み出すことが私たちの目標です。これは、より豊かなマルチチャネル体験の始まりにすぎません。」

日本キャンペーンの公開スケジュールは追って発表されます。TikTokおよびYouTubeでVetrinamiaをフォローして、限定情報、ファッションインスピレーション、没入型ストーリーテリングをお楽しみください。



TikTok: tiktok.com/@vetrinamia(https://www.tiktok.com/@vetrinamia)

YouTube: youtube.com/@vetrinamia(https://www.youtube.com/@vetrinamia_official)



Vetrinamiaについて

Vetrinamiaは、イタリアとフランスの独立系デザイナーによるバッグを厳選し、取り扱う新しいラグジュアリーECプラットフォームです。すべての製品は、イタリア国内の職人工房で、代々受け継がれる技術をもとに製作されており、本質的な美しさと深み、そして時を超える価値を求める現代の女性たちに、心の通ったラグジュアリーを届けることを使命としています。



公式ECサイト: https://www.vetrinamia.com/ja