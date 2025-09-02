子ども服のナルミヤより、新業態となるキャラクターIPに特化したフラッグシップストア「NARUMIYA HAPPY PARK（ナルミヤ ハッピーパーク）」がルミネエスト新宿に誕生！

株式会社ナルミヤ・インターナショナル

株式会社ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：國京紘宇）は、キャラクターIPに特化した初のフラッグシップストア「NARUMIYA HAPPY PARK（ナルミヤ ハッピーパーク）」を、2025年9月11日（木）にルミネエスト新宿（東京）にオープンいたします。

子ども服メーカーからの新しい挑戦

ナルミヤ・インターナショナルはこれまで、子ども服ブランドを中心に全国で展開し、「子ども時代の特別な瞬間」を彩る商品をお届けしてきました。

この度オープンする『NARUMIYA HAPPY PARK』は、その理念をさらに広げ、キャラクターIPに特化した初のフラッグシップストアとして誕生します。

店内では、当社の人気キャラクターのグッズやアパレルを豊富に取り揃えるほか、思わずコレクションしたくなるような、ぬいぐるみやトートバッグ、文具などの限定アイテムも多数登場します。

お気に入りのキャラクターやここでしか手に入らない特別なアイテムを通じて、訪れた人の心に残る記憶や思い出を育み、毎日にそっと幸せをチャージできるスポットを目指します。

「ナルミヤ ハッピーパーク」限定アイテムを初公開！

オープンを記念して、「NARUMIYA HAPPY PARK」でしか手に入らない限定アイテムを多数ご用意しました。ナルミヤキャラクターズの新しい仲間、「ミミリーちゃん」のアイテムもハッピーパーク限定で初登場します。

※掲載は一部商品です。すべて税込価格の表記です。

【ナルミヤ ハッピーパーク限定】I LOVE Tシャツ 各\5,500【ナルミヤ ハッピーパーク限定】お顔クリアファイル 各\660

【ナルミヤ ハッピーパーク限定】フラットポーチ 各\1,320【ナルミヤ ハッピーパーク限定】ランダムキラキラステッカー vol.1 各\550

その他、ぬいぐるみチャームやトートバッグなど、毎日を楽しく彩るアイテムを幅広く展開いたします。

集めたくなる可愛さ！人気キャラクターのラベル缶が登場

「メゾピアノ」「エンジェルブルー」「デイジーラヴァーズ」「ポンポネット」のキャラクターデザインのオリジナルラベル缶の専用自販機を、ルミネエスト新宿に期間限定で設置いたします。

全12種類のラベル缶は、剥がすとステッカーとしてコレクションして楽しむことができます。さらに、アタリ缶が出ると、数量限定のオリジナルアクリルキーホルダーも手に入ります。

【サントリー ラベル缶 詳細】

種類： ランダム全12種

価格： 各800円

特典： アタリ缶には、数量限定のオリジナルアクリルキーホルダー付き

【設置期間・場所】

場所： ルミネエスト新宿 8階 南エレベーター前

期間： 2024年9月11日（水）～10月5日（土）

ナルミヤ ハッピーパーク ご入店について

9月11日(木)～9月15日(月・祝)の期間は、混雑緩和のため、整理券システムによる事前予約制（抽選）でのご入店とさせていただきます。ナルミヤ ハッピーパーク内の商品をお求めの場合、 事前予約にて当選した整理券が必要となりますので、予めご了承ください。

対象期間：2025年9月11日（木）～9月15日（月・祝）

抽選申込期間：9月2日（火）12:00 ～ 9月3日（水）24:00

当選発表：9月5日（金）12:00

ご予約方法：ナルミヤインターナショナルのLINE公式アカウントにご登録のうえ、ご予約フォームよりお申し込みください。▶︎LINE公式アカウントはこちら(http://page.line.me/snm5197l)

[注意事項]

以下注意事項を十分にご確認いただき、ご予約をお願い致します。

・ご入店予約は、おひとり様につき1日1枠可能です。

・複数名でご入店される場合は、人数分のご予約をお願いいたします。

・中学生以下のお子様の同伴は、予約人数には含まれません。

中学生までのお子様は同伴可能となります。

大人1名に対する中学生以下のお子様の同伴人数に制限はございません。

お子様のみが当選した場合に限り、親御さまの同伴は可能とさせていただきます。

・ご予約の時間枠開始前までであれば、キャンセル・変更が可能です。

・スクリーンショットや画面録画での整理券の提示は無効となります。

・整理券の譲渡・転売はできません。

・不正が確認された場合、ご入店をお断りいたします。

・スマートフォンの不具合や充電切れ等により、QRコードが表示できない場合、ご入店いただけません。 当日は「LINEアプリ」が使用できる状態でお越しください。 (OSは最新バージョンをご利用ください。)

・ご入店整理券は、商品の購入を確約するものではありません。 整理券をお持ちでも、商品が売り切れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

個数制限について

より多くのお客様に商品をご購入いただけるよう、誠に勝手ながら購入制限を設けさせていただきます。

ミミリーちゃんのアイテムは、1会計につき同一商品【1点まで】、その他キャラクターのアイテムは【2点まで】、ランダムアイテムは【7点まで】とさせていただきます。

※整理券1枚につき、1会計限りとさせていただきます。

「NARUMIYA HAPPY PARK（ナルミヤ ハッピーパーク）」概要

■住所

ルミネエスト新宿 3F（東京都新宿区新宿3-38-1）

■営業時間

平日 11:00～21:00

土日祝 10:30～21:00

ナルミヤキャラクターズとは

2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。

◇ナカムラくん

ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター。

・ナカムラくん公式X https://x.com/nakamurakunfan(https://x.com/nakamurakunfan)

・エンジェルブルー＆ナカムラくん公式インスタグラム https://twitter.com/nakamurakunfan(https://twitter.com/nakamurakunfan)

◇ベリエちゃん

mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター。

・ベリエちゃん公式X https://x.com/berriefan(https://x.com/berriefan)

・ベリエちゃん公式インスタグラム https://www.instagram.com/berriechan_official/

◇ミントくん

pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター。

・ミントくん公式X https://x.com/pomponette_MINT(https://x.com/pomponette_MINT)

◇ルッキー

DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター。

・DAISY LOVERS公式インスタグラム https://www.instagram.com/daisylovers_official/(https://www.instagram.com/daisylovers_official/)

◇ミミリーちゃん

お誕生日：2月22日

ナルミヤキャラクターズの新しい仲間として登場した、恥ずかしがり屋のネコになりたい女の子。

おしゃれが大好きで、トレンドのことは何でも知っているよ！

いつもはモジモジして声が小さいけど、ダンスをすると豹変しちゃう！？

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル

株式会社 ナルミヤ・インターナショナル（本社：東京都港区芝公園／代表取締役執行役員社長 國京紘宇）は、新生児・ベビー・キッズからジュニアまで、「プティマイン」「ラブトキシック」「メゾ ピアノ」など販売チャネル・テイストの異なる26のブランドを展開し、国内最大手の子ども服メーカーとして、高品質な最新キッズファッションを提供しています。



- 40th Anniversary -

2025年ナルミヤ・インターナショナルは子ども服事業40周年を迎えます。



■OFFICIAL ONLINE STORE「ナルミヤオンライン」

http://www.narumiya-online.jp/webshop/?from=PR



■お問い合わせ

https://www.narumiya-online.jp/shop/contact/contact.aspx