「ＯＶＳ（オヴィエッセ） ｋｉｄｓ」イオンスタイルオンラインで販売開始
イオンリテールは９月２日（火）より、イオン直輸入イタリア発のファッションブランド「ＯＶＳ（オヴィエッセ）」の子ども服「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」をイオンスタイルオンラインで販売します。関東１０店舗での取り扱いでしたが、オンライン販売により全国から購入可能になります。
ＯＶＳはイタリアを代表する大手ファッションブランドの一つとして、イタリア国内外に多くの店舗を展開しています。イタリアならではのトレンドを取り入れた、遊び心あふれるデザインが特長で、綿では環境に配慮したベターコットン基準※１）で栽培されたものを使用しています。
当社は今年５月から「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」をイオン直輸入で国内独占販売しています。今回は秋の装いとして、フロントのフリルが華やかなストライプシャツや「ＰＵＮＫ ＬＩＦＥ」のロゴがクールなカーディガンなどを輸入し、普段づかいからおしゃれ着まで幅広く品揃えします。
当社は「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」の展開を含め、新しい価値を積極的に提案します。
【ＷＥＢ販売概要】
販売開始日：２０２５年９月２日（火）
ＷＥＢサイト：イオンスタイルオンライン
https://aeonretail.com/Page/k-aeon-OVS.aspx
品目数：５１品目（店舗販売は約１１０品目）
規格：対象年齢３歳～１０歳（１０４ｃｍ～１４０ｃｍ）
イオンスタイルオンラインでは販売開始に合わせて、キャンペーンを実施
「ＯＶＳ ｋｉｄｓ」を対象に、ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴを基本の２０倍である、税込２００円ごとに２０ポイント進呈します。
期間：２０２５年９月２日（火）～９月１５日（月・祝）
【商品一例】※サイズはイタリアと同じ表記となっています。
フリル付きストライプシャツ
クラシックなえりのブルーストライプが上品な一枚です。フロントのフリルが華やかでお出かけにぴったりです。
価格：３,９８０円（税込４,３７８円）
サイズ：１０４ｃｍ～１４０ｃｍ
カラー：ブルーストライプ
タータンチェックショートパンツ
フロントスタイルがプリーツスカートに見えるショートパンツです。ストレッチ素材でお出かけ時も動きやすいです。
価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）
サイズ：１０４ｃｍ～１４０ｃｍ
カラー：レッド系チェック
デニム×花柄ワンピース
デニムのトップにかわいい花柄スカートを組み合わせたワンピースです。カーディガンやインナーにＴシャツを組み合わせて長い期間楽しめます。
価格：本体４,９８０円（税込５,４７８円）
サイズ：１１０ｃｍ～１４０ｃｍ
カラー：チャコールグレー
スキニーレギンス
細身でフィット感抜群です。柔らかい肌触りで動きやすく、毎日使えるアイテムです。
価格：本体１,５８０円（税込１,７３８円）
サイズ：１０４ｃｍ～１４０ｃｍ
カラー：グレー
ロックテイストバックロゴカーディガン
背中に入った「ＰＵＮＫ ＬＩＦＥ」のロゴがクールなカーディガンです。ウールブレンドで温かく、着回しがきくので体温調整にぴったりです。
価格：本体４,９８０円（税込５,４７８円）
サイズ：１０４ｃｍ～１４０ｃｍ
カラー：レッド
レギュラーフィットジーンズ
ユーズド感のある生地にファイブポケットのタイムレスなデザインです。トップスを選ばず長く着られるジーンズです。
価格：本体３,９８０円（税込４,３７８円）
サイズ：１０４ｃｍ～１４０ｃｍ
カラー：ネイビー
ロックグラフィックスウェット上下セット
プルパーカーとジョガーパンツのセットです。上下ともロックテイストのグラフィックが入っています。単品でも上下セットでも着回ししやすいセットです。
価格：本体５,８００円（税込６,３８０円）
サイズ：１０４ｃｍ～１４０ｃｍ
カラー：チャコールグレー
【展開店舗一覧】関東の「イオン」「イオンスタイル」１０店舗
[表: https://prtimes.jp/data/corp/7505/table/5315_1_4bac91500eeddf9172a6749db921a8c9.jpg?v=202509021026 ]
【ＯＶＳについて】
ＯＶＳはイタリアを代表する大手ファッションブランドの一つと してイタリア国内外に多くの店舗を展開しています。メンズ、レディス、キッズ向けの衣料品のほかに、美容やホームデコレーションの分野でも活躍しています。
手ごろな価格でありながらイタリアらしいトレンドを取り入れたデザインが特長であり、幅広い世代から支持を得ています。サステナビリティへの積極的な取り組みも現代の消費者ニーズにこたえる重要な要素となっています。
ＯＶＳ 会社概要
創立：１９７２年
本社：ヴェネツィア（イタリア北部）
店舗数：約２,２００店舗 ※２０２４年１月時点
売上：１６億３,１００万ユーロ ※２０２４年
※１：綿花栽培の環境負荷を減らし、農家の労働環境改善を目指す国際的な非営利団体Better Cotton Initiativeの定めた基準です。
以上