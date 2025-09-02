こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都橘大学】京都府内の大学で実就職率ランキング2年連続1位を達成！地域社会を支え、新たな時代を創出する人材養成を目指して
京都橘大学（京都市山科区、学長：岡田 知弘）は、大学通信オンラインが発表した「2025年実就職率ランキング（卒業生数1,000人以上）」において、実就職率93.3％となり、京都府内の大学で2年連続1位となりました（近畿2府4県でも、2年連続5位にランクイン）。
本学では、学生一人ひとりが納得する進路実現にむけて、学生全体を対象としたガイダンスに加え、9学部15学科それぞれの進路特性に応じた「学科別ガイダンス」を実施しています。専門の異なる学生に適切な情報と支援を行うことで、就職満足度も99％と高い数値となっております。
また、社会人として働くイメージを深められるように、業界研究セミナーや仕事体験セミナー、OB・OG座談会などを開催し、社会人と接点を持つ機会を多く設けています。
出身地が関西圏以外の学生も多い本学では、25道・府・県1市と就職協定・連携を結んでおり、地元へのUターン就職、および地元以外へのIターン就職を希望する学生もサポートしています。
本学は、一拠点総合大学という特長を生かし、学部横断教育を展開しています。異なる考え方や価値観に触れることで、新たな時代を生き抜くための「総合知」を育む教育に力を注いでいます。今後も、社会が求める幅広い知識と実践力を備え、変化する社会を支えながら未来を切り拓く人材の育成に努めてまいります。
（出典元：大学通信オンライン ※近畿2府4県のランキング）
※実就職率＝就職者数÷(卒業生（修了者）数－大学院進学者数)×100
※医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年の就職状況を調査。565大学から得た回答を基にランキングを作成
※2024年度卒業生
■就職・キャリア支援サイト
https://www.tachibana-u.ac.jp/career/index.html
■キャリア教育の特徴
キャリア教育のキーワードは「越境力」と「未来構想力」
・越境力
多様性の中で自分自身の境界を越える力（越境力）をつけるために、他者との交流・協
働（協同）を通して新たな視点・視野を獲得できる多様な経験を提供。
・未来構想力
不確実な社会の中で、自分自身や周囲の環境の未来を構想する力（未来構想力）を体系
的・実践的に学ぶ機会を提供。
１回生時から全学部の正課授業にキャリア開発科目を配置し、自立型キャリアの実現を目指しています。
「越境力」と「未来構想力」が往還しながら学生としてのキャリアが形成され、卒後のキャリアに繋げていきます。
