一般社団法人ソフトウェア協会　設立40周年記念特設Webサイト公開のお知らせ

一般社団法人ソフトウェア協会（所在地：東京都港区、会長：田中邦裕、以下SAJ）は、2025年に設立40周年を迎えました。これを記念し、当協会は40年の歴史と今後の展望を広く発信する 「40周年記念特設Webサイト」 を公開いたしました。

▶ 40周年記念特設Webサイト：https://40th.saj.or.jp

【特設Webサイトの概要】

本Webサイトでは、設立から今日までの40年の歩みを振り返るとともに、40周年のテーマである

「つながる、つなぐ、つなげる、つなごう」に込めた想いを紹介しています。

また、今後予定している40周年記念事業に関する情報も順次発信し、会員企業や関係団体の皆さまとともに、ソフトウェア産業の未来を考えるきっかけを提供します。

【主な掲載内容】

・歴代会長インタビュー動画

・40周年のテーマ：「つながる、つなぐ、つなげる、つなごう」に込めたメッセージ

・記念事業情報：記念式典・フォーラム、記念誌発行などの予定を順次公開

・会員・関係者の声：協会とともに歩んできた方々からのメッセージ

・40年の歩み：1985年設立から現在までの協会活動を紹介

【今後公開予定のコンテンツ】

・各種協会活動動画 随時

・インタビュー企画 2025年末～2026年1月

・マンガで知る協会の歴史（40周年記念誌） 2025年末～2026年1月

SAJは1985年に「日本パーソナルコンピュータソフトウェア協会（JPSA）」として設立されました。黎明期のパッケージソフト市場から始まり、1990年代のネットワーク化、2000年代のクラウドの登場、そして近年のAIやデータ活用など、時代の変化とともに活動領域を拡大。2006年に「コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）」へと改組し、2021年から現在の「ソフトウェア協会（SAJ）」として、現在は約800社が参画する日本有数の業界団体となっています。

■一般社団法人ソフトウェア協会（略称「SAJ」）について

Software Everywhere ～すべてはソフトウェアで動く、これからのデジタル社会へ～

われわれSAJは、すべてのソフトウェアを対象とし、デジタル社会を推進するために、「ソフトウェア( 国) の未来を創る」をビジョンに見据え、ソフトウェアに関わるすべての組織（チーム)・人をサポートすることをミッションとし、活動しています。

https://www.saj.or.jp/

