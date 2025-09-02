生成AIを活用した保険営業支援サービスを展開するビヘイビアを完全子会社化

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下 あかね、以下「Finatext」）は、生成AIを活用した保険営業支援サービスを展開する株式会社ビヘイビア（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：河又 翔平、以下「ビヘイビア」）の発行済株式の全株式を取得し、Finatextの完全子会社としてFinatextグループに迎え入れることをお知らせいたします。

■株式取得の背景と目的

Finatextは、ライフプランを起点とした金融営業支援サービス「Planny（プラニー）」や保険代理店業務に特化した生成AI活用支援ソリューション「Finatext Advisory Assist for 保険代理店」の提供を通じて、地域金融機関や証券会社などの金融機関や保険代理店、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）といった事業者の営業現場の生産性向上および顧客視点での営業活動を支援しています。

ビヘイビアは、保険相談AIチャット「ほけんのAI」およびライフプランニングAIエージェント「ライフライト」の開発・提供を行っており、ユーザーと生成AIの対話内容などのデータをもとにお客様のニーズを高精度に把握し、保険代理店やファイナンシャルプランナーがより質の高い面談を行えるよう支援しています。

ビヘイビアが有する、ユーザー起点での精緻なニーズ把握と生成AIによる対話設計技術は、今後の保険募集・金融営業プロセスの高度化において不可欠な要素です。Finatextは、今回の株式取得を通じてビヘイビアが有する生成AI・顧客ニーズ分析技術を取り込み、金融機関や金融商品を扱う事業者向けのソリューションのラインアップを拡充します。具体的には、ビヘイビアと共同で以下の取り組みを推進していきます。

■株式会社ビヘイビア 会社概要

- 金融機関や金融商品を扱う事業者向けのソリューションのラインアップ拡充 顧客獲得支援／営業支援／商談支援を包括するSaaS型ソリューション群の提供- 生成AIを活用した生活者向けサービスの開発支援 ユーザーとの接点創出から継続的な関係構築までを支援する、新たな金融体験の創出

会社名 ： 株式会社ビヘイビア

代表者 ： 代表取締役CEO 河又 翔平

設立 ： 2018年3月

所在地 ： 東京都目黒区中目黒3-6-2 中目黒FSビル5F

公式サイト： https://www.behavior.co.jp

今後もFinatextグループは、生成AIをはじめとする先端技術を積極的に取り込み、金融商品を扱う様々な事業者向けの支援を加速してまいります。

【Finatextグループと株式会社Finatextについて】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号

住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://finatext.com/

■株式会社Finatext

株式会社Finatextは、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、フィンテックシフト事業および保険領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。「最速で、金融の新領域へ」をスローガンに掲げるフィンテックシフト事業では、金融機関の進化を実現するプロフェッショナル集団として、現状把握から目指す未来の実現まで一気通貫で導きます。金融サービサーとしての豊富な実務経験とユーザー理解、柔軟な対応力と圧倒的なスピードを強みとし、これまでに、複数の金融事業者のサービスを1つのプラットフォームで提供する三菱UFJ銀行様の『Money Canvas』、少額変額年金保険をスマートフォンで購入できる三井住友海上プライマリー生命様の『AHARA』など、革新的なサービスを開発しています。また、保険領域における金融インフラストラクチャ事業では、SaaS型デジタル保険システム「Inspire（インスパイア）」を軸に、保険をデジタルサービスに組み込んで提供する「組込型保険」の開発を通して、デジタルトランスフォーメーションに取り組む保険事業者を支援しています。Finatextは、これまで世の中になかった新しい金融サービスの創出により、金融がもっと暮らしに寄り添う世界を実現します。

会社名 ： 株式会社Finatext

代表者 ： 代表取締役CEO 木下 あかね

設立 ： 2018年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階

公式サイト： https://finatext.com/fn