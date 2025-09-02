【北九州マラソン】不安がワクワクに変わる！完走を後押しする走りやすいコースと、あなたを待つ極上グルメ。
福岡県北九州市（北九州市役所）■楽しく走れる時間が長い！初心者を後押しするフラットコース
■ ストレスフリーが、最高のパフォーマンスを生む。小倉駅すぐの好アクセス
■ 想像するだけで力が湧いてくる！最高のご褒美があなたを待っている
すしの都 北九州市 :
https://app.kitakyushu-sushi.com/
小倉焼肉通りはこちら :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27200253.html
■ 不安は期待に。さあ、最高の舞台へ。
初めてのマラソンへの不安が最高の期待に変わる、最高の舞台がここにあります。
北九州マラソンエントリーはこちら :
https://kitakyushu-marathon.jp/
「キツい坂道があったらどうしよう・・・」
初めての挑戦では、誰だってそんな不安を感じるものです。
でも、想像してみてください。目の前に広がる関門海峡の絶景、日本の近代化を支えてきた産業遺産を楽しみながらリズミカルな足取りで駆け抜けていく自分。北九州マラソンのコースは、全体的にフラット基調。あなたの不安を、景色を楽しむ余裕と心地よいリズムに変えてくれます。
■ ストレスフリーが、最高のパフォーマンスを生む。小倉駅すぐの好アクセス
前日のランナー受付会場も、大会当日のスタート地点・フィニッシュ地点も、新幹線も停まるJR小倉駅から歩いてすぐの場所にあります。移動のストレスをゼロにして、レースへの集中力とワクワクだけを高めましょう。このアクセスの良さが、あなたの最高のパフォーマンスを引き出します。
■ 想像するだけで力が湧いてくる！最高のご褒美があなたを待っている
北九州市は、あなたの頑張りを祝福する最高のグルメタウンです。響灘・関門海峡・豊前海の３つの特色の異なる海に囲まれ、新鮮で海の幸に恵まれた食材の宝庫北九州市で味わう最高の寿司。
すしの都 北九州市 :
https://app.kitakyushu-sushi.com/
鮮度にこだわったホルモンをはじめスタミナ満点の焼肉を「焼肉通り」で、仲間たちと完走の喜びを分かち合うのも最高です。
小倉焼肉通りはこちら :
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/27200253.html
「この一口のために、あと5km！」
想像するだけで力が湧いてくるようなご褒美が、あなたの完走を力強く後押しします。
■ 不安は期待に。さあ、最高の舞台へ。
走りやすいコースが、あなたの不安を余裕に変える。
最高のグルメが、あなたの頑張りを祝福してくれる。
そして、アクセスの良さが、あなたの挑戦をスマートに後押しする。
初めてのマラソンへの不安が最高の期待に変わる、最高の舞台がここにあります。
その一歩を踏み出してみませんか？
北九州マラソンエントリーはこちら :
https://kitakyushu-marathon.jp/
申込締切：9月25日（木）