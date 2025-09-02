日常にホテルベーカリーという“非日常”の贅沢を。「THE HOTEL BAKERY NAGASAKI Pain de Vie」2025年9月6日（土）にリニューアルオープン！

株式会社 ジャパネットホールディングス

長崎スタジアムシティは、ベーカリー「Pain de Vie」を「THE HOTEL BAKERY NAGASAKI Pain de Vie（ザホテルベーカリーナガサキパンドヴィー）」として、2025年9月6日(土)にリニューアルオープンすることをお知らせいたします。

これまで限定的にご提供してきたホテルメイドの特別なパンを、いつでもお楽しみいただきたいという想いから、今回のリニューアルが実現しました。選び抜かれた素材と、パン職人が全工程を手作業で行う「スクラッチ製法」によって生み出される、まさに“作品”と呼ぶにふさわしいパンの数々。慌ただしい日常の中に、心満たされる贅沢なひとときをお届けします。

■コンセプトは「日常にホテルベーカリーという”非日常”の贅沢を。」

「THE HOTEL BAKERY NAGASAKI Pain de Vie」が目指すのは、日々の生活に彩りをもたらす特別な存在です。

朝の食卓、ご友人とのランチタイム、頑張った自分へのご褒美に、さまざまなシーンでご利用ください。

熟練の職人が一つひとつ心を込めて焼き上げるホテルメイドのパンが、何気ない一日を”非日常”の贅沢な時間へと変えていきます。

■本物の味を追求する2つのこだわり

1．職人の技が光る「スクラッチ製法」

生地の仕込みから成形、発酵、焼成に至るまで、すべての工程を一貫して店舗内の工房で行う「スクラッチ製法」を採用。冷凍生地などを一切使用せず、厳選した小麦粉や天然酵母といった素材の持つ本来の風味と力を最大限に引き出します。その日の気温や湿度に合わせて微調整を加えながら、生地が最も美味しい状態を見極める。職人の長年の経験と勘が、唯一無二の味わいを生み出します。

2．職人が厳選した「こだわりの素材」

天然酵母、芳醇な香りとコクが特徴のフランス産発酵バター、古くから伝わる伝統製法で作られたゲランドの塩など、職人が厳選した素材を贅沢に使用しています。

■至福のひとときを約束する、おすすめメニューのご紹介

＜プレミアムメニュー＞

一口食べれば違いがわかる、素材と製法にこだわり抜いた逸品です。

●幻の林檎ぱん 2,000円（税込）

1日5食の数量限定販売となる、幻の林檎ぱん。

加水率100%の生地に、100％ストレートのりんごジュースを使用し、驚くほどしっとり、もっちりとした食感。

あえて型を使わず、その日の生地の表情を熟練の職人が見極め、一つひとつ丁寧に焼き上げるため、形はふぞろい。それこそが、手仕事の温もりと美味しさの証です。

お家でゆっくりアレンジして楽しめる商品で、お土産やホームパーティーにもおすすめです。

●プレミアムクロワッサン 500円（税込）

幾重にも重なる繊細な層が織りなす、ハラハラとほどけるような食感。香り高いフランス産発酵バターを贅沢に折り込み、窯で一気に焼き上げることで、外はサクサクと香ばしく、中は驚くほどしっとりとした口当たりに仕上げました。口に入れた瞬間から広がるバターの香りが、至福の時間を約束します。

●発酵バターのプレミアムデニッシュ 1,500円（税込）

北海道産発酵バターを惜しみなく使用し、そのリッチな風味を余すことなく生地に閉じ込めました。バターの風味豊かなリッチな味わいと、天然酵母がもたらすしっとりとした食感のコントラストが絶妙です。

＜ホテルシェフ特製メニュー＞

スタジアムシティホテル長崎の料理人が作る本格的な味わいのパン。

●シェフ吉冨の特製カレーパン 500円（税込）

フレンチの技法を駆使し、赤ワインとフォンドボーで煮込んだ本格的なビーフカレー。牛肉のコクとトマトの酸味が調和した深みのある味わいを、CAFES & DINERS VERDEシェフ こだわりのスパイスが華やかに引き立てます。

外はカリッと、中はもっちりとした生地の中から、ごろっとした牛肉と本格カレーが溢れ出します。

●シェフ・ド・パティシエ橋口の特製クリームパン 500円（税込）

芳醇な香りが特徴のタヒチ産バニラビーンズを使用し、ただ柔らかいだけでなく、程よい“もったり感”のある濃厚な口当たりのクリームに仕上げています。上品な香りがふわりと広がる、どこか懐かしくも洗練された、ホテルパティシエ仕込みの本格的な味わいです。

●板長 金澤の特製明太フランス 500円（税込）

昆布やするめなどの出汁に漬け込み、パンに合うように辛すぎず旨味が引き立つ明太子に仕上げました。外はパリッ、中はもっちりとした焼き上がりの特製フランスパンに、JAPANESE DINING 洵の板長が仕込んだ明太子は、やみつきになる一品です。

※メニューは一例です。他にもバラエティ豊かなパンを取り揃えております。

■隣接カフェ「NGS COFFEE(R)」との特別セットで、優雅なカフェタイムを。

「NGS COFFEE(R)」と連携し、「グランシェフ佐藤の特製クロワッサンサンド（たまご）」と、こだわりのコーヒーやラテをお得にお楽しみいただけるセットメニュー（800～900円/税込）をご用意しました。サクサクのプレミアムクロワッサンに、ホテルグランシェフ特製の濃厚な「太陽卵」を使ったたまごサラダと特製ローストポークをサンドした特別な味わいです。

優雅なランチタイムやカフェタイムをお過ごしください。

■長崎スタジアムシティ最新情報はこちらから

2024年10月14日に開業予定のサッカースタジアムを中心としたアリーナ・オフィス・商業施設・ホテルなどの大型複合施設です。最新情報は、公式サイトと公式SNSにてお届けしております。

・公式サイト https://www.nagasakistadiumcity.com/

・公式X https://twitter.com/nscproject

・公式Instagram https://www.instagram.com/nagasaki_stadiumcity/

・公式アプリ https://app.nagasakistadiumcity.com/apptop/move_studiumCityApp.html