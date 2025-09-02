Sigma 14mm F1.4 DG DN | Art 販売方式変更および価格改定のお知らせ
株式会社シグマ（代表取締役社長:山木和人）は、現在お届けまでに相当な時間をいただいております「SIGMA 14mm F1.4 DG DN | Art」につきまして、今後も多様なニーズにお応えし、安定的に製品をご提供するために販売方式の見直しを行うことといたしました。
また、これに伴い製品名を変更するとともに、外観およびパッケージの刷新、ならびに価格の改定を実施いたします。
お客様には一部ご不便をおかけいたしますが、より良い製品とサービスの継続提供のため、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
Sigma 14mm F1.4 DG | Art
価格：オープンプライス
マウント：Lマウント用、ソニー E マウント用
付属品：カバーレンズキャップ（LC1014-02）、リアキャップ（LCR III）、三脚座（TS-141）、プロテクティブカバー（PT-42）、ガイドプレート（GP-11）、ショルダーストラップ、ポーチ
※ 製品の外観、仕様などは変更することがあります。
※ Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。
※ ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。
#Sigma #Sigma14mmF14Art #SigmaArt #SigmaArtPrime #SigmaDG #MadeInAizu
【販売方式の変更】
現在、本製品については市中在庫を除き当社在庫がない状況が続いております。このため、新規受注に対しては出荷まで相当なお時間をいただいており、お客様にはご迷惑をおかけしております。
今後は、以下の通り「受注生産方式」へ移行いたします。
・従来：通常販売
・今後：受注生産方式（期間限定でご注文を承り、後日出荷）
受注受付期間・スケジュール
・本年（2025年）：9月4日～10月31日
・販売開始時期：翌年（2026年）3月より順次出荷予定
来年以降の詳細な受注受付期間およびスケジュールにつきましては、改めてご案内申し上げます。
【製品名および外観・パッケージの変更】
翌年より順次出荷する製品から、名称を以下の通り変更いたします。
旧名称：SIGMA 14mm F1.4 DG DN | Art
新名称：Sigma 14mm F1.4 DG | Art
この変更は2025年2月に発表した当社の新たなビジュアル・アイデンティティ（VI）に準拠したものであり、製品の外観および付属品への刻印ならびにパッケージもあわせて刷新いたします。
なお、光学系への変更はございません。従来と変わらぬ描写性能を、新たな外観でお届けいたします。
【価格改定】
昨今の外部環境の影響による原材料費、製造・物流コストなどの高騰を踏まえ、以下の通り価格改定を実施することといたしました。
シグマオンラインショップ価格
・改定前価格：220,000円（税込）
・改定後価格：231,000円（税込）
お客様にはご不便をおかけいたしますが、より良い製品とサービスの継続提供のため、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【シグマオンラインショップからのご予約】
Ｌマウント用 こちら(https://www.sigma-onlineshop.jp/shop/g/g943035/)
ソニーEマウント用 こちら(https://www.sigma-onlineshop.jp/shop/g/g943028/)
【商品コード】
レンズ本体 Sigma 14mm F1.4 DG | Art
・Lマウント用 (0085126 943035)
・ソニー Eマウント用 (0085126 943028)
対応アクセサリー（付属品）
・カバーレンズキャップ LC1014-02 (0085126 943042)
・リアキャップ LCRIII
Lマウント用 (0085126 941628)
ソニーＥマウント用 (0085126 941635)
・三脚座 TS-141 (0085126 940997)
・プロテクティブカバー PT-42 (0085126 943059)
対応アクセサリー（別売品）
・USB Dock UD-11(0085126 878696)
【製品情報】
Sigma 14mm F1.4 DG DN | Art 製品ページ：
https://www.sigma-global.com/jp/lenses/a023_14_14/
【お問い合わせ窓口】
報道関係者の方：株式会社シグマ 広報
pr@sigma-photo.co.jp
一般の方：株式会社シグマ カスタマーサポート
https://www.sigma-global.com/jp/support/contact/