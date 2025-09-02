jinjer、日本最大級の人事・労務・経営者向けサービスが集結する「第17回 HR EXPO」に出展

jinjer株式会社

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」を提供しているjinjer株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役社長 CEO：冨永 健）は、2025年9月10日(水)～12日(金)に開催される『第17回 HR EXPO』に出展することをお知らせします。

『第17回 HR EXPO』は、「人事DX」「採用支援」「教育・研修」「従業員エンゲージメント向上」「人的資本経営推進」など、HR向けサービスが集結する展示会です。出展期間中、ブースでは「ジンジャー」が提供する各種システムを紹介しますので、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

「ジンジャー」のサービスラインナップ

・ジンジャー人事労務(https://hcm-jinjer.com/jinji/)

・ジンジャー勤怠(https://hcm-jinjer.com/kintai/)

・ジンジャー給与 (https://hcm-jinjer.com/payroll/)

・ジンジャーワークフロー(https://hcm-jinjer.com/workflow/)

・ジンジャー経費(https://hcm-jinjer.com/keihiseisan/)

・ジンジャー人事評価(https://hcm-jinjer.com/evaluation/)

・ジンジャーサーベイ(https://hcm-jinjer.com/survey/)

・ジンジャー人事データ分析(https://hcm-jinjer.com/hr-data-analysis/)

・ジンジャーeラーニング(https://hcm-jinjer.com/e-learning/)

・ジンジャー福利厚生(https://hcm-jinjer.com/benefits/)

開催概要

展示会名 ：第17回 HR EXPO

会期 ：2025年9月10日(水)～12日(金) 10:00～17:00

会場 ：幕張メッセ

jinjer小間位置：9-59

主催 ：RX Japan株式会社

展示会URL ：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」について

ジンジャーは、人事労務、勤怠管理、給与計算、人事評価、サーベイ、データ分析といった幅広い人事業務をカバーするアプリケーションと、それらすべてと連動する統合型人事データベースを持つ人事労務システムです。

これにより、企業は「正しい人事データ」を収集・管理・活用し、単なる記録ではなく組織の成長を支える資産として活用できます。

ジンジャーは、人事業務の効率化と、組織の意思決定の質・スピード向上を支援します。

正しい人事データで、組織の"勘"を"確信"に変える。

クラウド型人事労務システム「ジンジャー」

https://hcm-jinjer.com/

会社概要

会社名：jinjer株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿 6-11-3 WeWork Dタワー西新宿

代表者：代表取締役社長CEO 冨永 健

コーポレートサイト：https://jinjer.co.jp/

