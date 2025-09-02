設計・シミュレーションプラットフォーム Altair HyperWorks バージョン2025.1の新機能を紹介する無料ウェビナーを開催

アルテアエンジニアリング株式会社

計算科学および人工知能（AI）の分野で世界をリードするアルテアエンジニアリング株式会社（本社：米国ミシガン州、日本法人：東京都中央区、代表取締役社長：加園 栄一、以下アルテア） は、自動車、航空宇宙、エレクトロニクスなど幅広い業界に活用いただいている設計・シミュレーションプラットフォーム Altair(R) HyperWorks(R) の最新バージョンをリリースしました。このリリースに合わせて、新機能と強化機能をご紹介するオンラインイベントを9月9日（火）、11日（木）に開催します。

ウェビナー概要

Altair HyperWorks 2025.1では、AIを活用したエンジニアリングと最適化、機械や電子システムの設計、シミュレーション主導の設計において、多くの機能が強化され、チームが複雑で相互に関連する課題をより迅速かつ効率的に解決できるようになりました。

本ウェビナーシリーズでは、Altair HyperWorksに含まれる14のソリューションに加え、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）とクラウドでの効率的なリソース管理を実現するAltair(R) HPCWorks(R)、さらに専門知識なしで高度な分析や機械学習モデルを構築できるAltair(R) RapidMiner(R)の合計16のセッションが予定されています。

すぐに業務にお役立ていただける内容となっていますので、エンジニアリングへのAI活用やより効率的な設計開発にご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。

開催概要

日 時：2025年9月9日（火）、9月11日（木）各日13時～

会 場：オンライン

対 象：設計 / 解析のご担当者の方、HPCやデータ分析ツールの導入を検討している方

参加費：無料 ※事前登録制

※競合企業や同業他社の方は参加をご遠慮いただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

アジェンダ

9月9日（火） 13:00 -

・プリポスト：Altair HyperMesh/Altair HyperView/Altiar HyperGraph 新機能紹介

・プリポスト：Pythonを用いた機能拡張のはじめ方

・プリポスト：Altair SimLab 新機能紹介

・構造：Altair OptiStruct/Altair HyperStudy 新機能紹介

・構造：Altair Radioss 新機能紹介

・設計者向けCAE：Altair Inspire/Altair SimSolid 新機能紹介

・AI x シミュレーション：Altair romAI/Altair PhysicsAI 新機能紹介

・製造：Inspire 製造ソリューション 新機能紹介

・DEM：Altair EDEM バージョン 新機能紹介

・マルチボディ：Altair MotionSolve/Inspire Motion 新機能紹介

9月11日（木） 13:00 -

・データ分析・AI：RapidMinerで実現する、AI活用の3つの視点：カスタムLLM・持続可能な運用・AI民主化

・HPC：シミュレーションとAIのためのAltair HPCWorks 2025 新機能紹介

・高周波電磁界：Altair Feko 新機能紹介

・低周波電磁界：Altair Flux 新機能紹介

・パワーエレクトロニクス：Altair PSIM 新機能紹介

・システムモデリング：Altair Twin Activate/Altair Compose/Altair Embed 新機能紹介

イベントの詳細および参加登録は、https://web.altair.com/-version-up-webinar-2025.1 をご覧ください。

会社概要

【アルテアについて】

アルテアは、シミュレーション、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、データ分析、人工知能（AI）に関するソフトウェアおよびクラウドソリューションを提供する、計算科学と AI の分野をリードするグローバル企業です。アルテアは、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの一員です。詳細については、www.altairjp.co.jp (https://altairjp.co.jp/)または www.sw.siemens.com/ja-JP/(https://www.sw.siemens.com/ja-JP/) をご覧ください。

【アルテアエンジニアリング株式会社】

設立 ：1996年2月

代表取締役社長：加園 栄一

事業内容：製品開発、ハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）、

人工知能（AI）に係わるソフトウェアおよびクラウドソリューションの

開発、販売、サポートおよび受託サービス

東京オフィス ：東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン14階