クラウドワークス、skyny株式会社をグループ会社化DXコンサル事業を拡大、コンサル人材提供の強化

株式会社クラウドワークス

フリーランス業界最大級プラットフォーム（登録ワーカー含む登録ユーザー数*700万人・登録企業100万社）を基盤に、IT人材＆DXコンサルティングサービスを提供する株式会社クラウドワークス（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 兼 CEO：吉田 浩一郎 以下「当社」）は、2025年8月29日開催の臨時取締役会において、以下のとおり、skyny株式会社（本社：東京都新宿区 代表取締役：川崎 龍太 以下「skyny社」）の発行済の全株式を取得することにより、グループ会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。

*当社グループ全体の累計数値

■本株式取得の概要

skyny社は、エンジニアリソースの活用及び豊富なITコンサルティングの経験をもとに、DX・セキュリティ・IoT領域でのシステムインテグレーションサービスを、PM人材を中心に専任チーム体制を構築した上で提供し、クライアント企業の採用関連の業務効率化やコスト最適化等の経営課題の解決を支援しています。

当社は、累計クライアント企業数は105.5万社、累計クラウドワーカー数は710.7万人という日本最大級のフリーランスマッチングプラットフォームを運営しています。このデータベースをもとに、DXコンサルタントと700万人を超えるフリーランスワーカーから最適なチームを組成し、経営課題の解決策提案から実行までを一気通貫で支援するサービスを提供しています。

本株式取得により、当社の保有するワーカーデータベース、クライアントデータベースの活用のほか、SES事業の運営ノウハウやDXコンサル受託についてのナレッジ共有等を通じて、双方の利益拡大に寄与することが期待できます。また、中堅・中小企業をターゲットに、高品質かつ低価格なコンサルティングを実現し、「DXコンサルの民主化」を推進してまいります。

■skyny社案件事例

・大手流通小売企業 ポイントシステム関連 開発PM業務

・大手金融機関 OA基盤システム構築・保守業務

・大手POSレジ開発企業 POSシステム開発業務

・大手旅行代理店子会社 旅行代理店向け業務システムのPMO業務

＜skyny株式会社 代表取締役 川崎 龍太 コメント＞

当社は実行支援コンサルティング事業を主軸にクライアントのDX/IT領域において、高品質/高付加価値なサービスをリーズナブルに提供しております。今回、クラウドワークスグループにジョインすることで、より効率的で効果的なDXコンサルティングサービスを提供する体制を構築しました。“実行支援コンサルティング”として経営課題の解決策提案から実行までを一気通貫での支援を加速してまいります。

＜株式会社クラウドワークス 取締役常務執行役員 大類 光一 コメント＞

クラウドワークスは、日本企業の生産性向上における重要な課題となっているDX領域に対して、戦略から実行までを一気通貫で提案可能なDXコンサルティング事業を展開しています。DXプロジェクトにおいては初期の要件定義やプロジェクトマネジメントを行うPM・PMO人材が重要です。skyny社が提供する人材のDX/ITノウハウと当社のDXコンサル事業を組み合わせることでよりリーズナブルに企業の皆様にコンサルティングサービスを提供し、”DXコンサルの民主化”を推進してまいります。

■skyny株式会社について

会社名：skyny株式会社

代表者：代表取締役 川崎 龍太

所在地：東京都新宿区大久保1-1-45

設 立：2019年3月

事 業：実行支援コンサルティング事業、システム受託開発事業、デジタルマーケティング支援事業

資本金：2600万円 ※2024年11月末

URL：https://skyny.co.jp/

■株式会社クラウドワークスについて

=========================================================

クラウドワークスでは幅広い職種で採用活動を強化しています

クラウドワークスでは、DXコンサルタントやAIエンジニアなど幅広い職種の方が活躍しています。募集職種は下記リンクよりご確認ください。

https://crowdworks.co.jp/careers/

=========================================================

クラウドワークスは「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、フリーランス人材を中心とした人材エージェント事業及び企業の生産性を向上するDXコンサルティングサービスを展開しています。2025年6月末時点で、当社提供サービスのユーザーは710.7万人、クライアント数は105.5万社に達し、内閣府・経産省・外務省など政府12府省を筆頭に、累計で80以上の自治体・行政関連団体の利用実績があります。2014年に東証マザーズ上場、2022年の市場再編で東証グロース市場へ（証券コード3900）、2015年には経済産業省 第1回「日本ベンチャー大賞」ワークスタイル革新賞および、グッドデザイン・未来づくりデザイン賞を受賞。

会社名：株式会社クラウドワークス

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 吉田 浩一郎

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー6階

設 立：2011年11月11日

事 業：インターネットサービスの運営

資本金：28億269万円 ※2025年6月末現在

URL：https://crowdworks.co.jp/

運営サービス：

日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」 https://crowdworks.jp

その仕事、できる人 すぐ見つかる 「クラウドワークス エージェント」https://agent.crowdworks.jp/

ハイスキルなフリーランスに自由な働き方を。「クラウドワークス テック」https://tech.crowdworks.jp/

即戦力ITフリーランスと直接つながれるマッチングプラットフォーム「テックダイレクト」https://techdirect.jp

ハイクラスの副業「クラウドリンクス」https://crowdlinks.jp/

生産性向上コンサルタントによる経営課題解決支援「クラウドワークスコンサルティング」https://consulting.crowdworks.co.jp/

働き方を見える化するクラウド型工数管理サービス「クラウドログ」https://www.crowdlog.jp/

人事データを見える化する人的資本経営SaaS「Human & Human」https://human-human.jp/

副業・フリーランス向けのオンラインスクール「クラウドワークス アカデミー」https://minnano-college.jp/

30秒で作れるスキルEC作成サービス「PARK」https://park.jp/

初期費用なしの会費決済サービス「メンバーペイ」https://memberpay.jp/

グループ会社：

RPAを中心としたテクノロジーで成長を加速させるエンジンをかける「Peaceful Morning株式会社」https://peaceful-morning.com/

“ハタラクを自由化し、人生の可能性を広げる”副業プラットフォームを運営「株式会社シューマツワーカー」https://company.shuuumatu-worker.jp/

プロのデザイナー・クリエイターが利用する派遣・転職・フリーランス支援会社「株式会社ユウクリ」https://www.y-create.co.jp/

“AI開発で今ここにない未来は自分で創る”を掲げ、生成AIサービスを開発・運営「株式会社AI tech」https://a-i-tech.co/

テクノロジーとデザインの力で「もっと便利に・楽しく」を創り出すWEB・アプリ開発会社「株式会社ソニックムーブ」https://sonicmoov.com/

““人”と、“IT”を支援する”を掲げ、人材紹介事業とITソリューション事業を提供「株式会社インゲート」https://ingate.co.jp/

“まだないアタリマエを世の中に”を掲げ、プラットフォームの受託開発を提供「株式会社CLOCK・IT」https://clock-it.jp/