株式会社アクティブリテック、XGRIDS社の3Dハンディスキャナー「PortalCam（ポータルカム）」の日本国内取り扱いを開始、製品紹介ページを公開

持ち歩くだけで周囲の景色をそのままVRにできる、高画質・高精度3Dハンディスキャナー・XGRIDSシリーズから新登場のPortalCamは、シリーズ中最も軽量・小型でありながら、高精度な3Dキャプチャを実現。ディテールの再現力はシリーズ中最高レベルとなります。コストパフォーマンスにも優れ、建築・不動産・文化財アーカイブ・観光・映像制作など幅広い分野で、より手軽に導入できるモデルとなっています。

PortalCam紹介ページ

https://digitaltwin.active-rt.com/potalcam/

PortalCamの特徴

本体重量870gで持ち運び自在コンパクトで軽量、手軽、ミスなし。

スマホのように直感的。歩くだけで100m2（約30坪）を10分でスキャンできます。輸送も容易で据え置き型では難しい足場や長時間の撮影も気にしません。撮影中はスマホの画面で3Dデータを確認しながら撮影できます。スキャンミスや再撮影の要否をすぐ判断できるため、撮影コストを大幅に縮小できます。

映画レベルのVR空間を生成細部から大空間までVR空間に変換

ディティールの再現力はシリーズ随一。リアルさを極めたライティング、質感、マテリアルまで忠実に再現します。2mmの文字から1,000m2の公園まで、すべてがシームレスな3Dモデルに。しかも外部カメラを必要としない一体型モデルです。

ゲームや映像作品、3Dソリューションに活用多用途展開

Unreal EngineやUnity、Web、VRへのエクスポート対応。クラウド共有にも対応。建築・不動産・文化財アーカイブ・観光・映像制作など、幅広い分野での活用が期待される製品です。

活用事例

製品スペック

製品価格

PotalCamのセンサー・カメラ不動産VR映像制作ゲーム文化財アーカイブVR／AR展示メモリアル[表: https://prtimes.jp/data/corp/93846/table/6_1_50c3baf097626f688f393b350b5c1fc1.jpg?v=202509021156 ]PotalCam - ベーシック単年版パッケージ

希望小売価格：750,000円

- PortalCam本体 ×1- 512GB 内蔵ストレージ ×1- バッテリー ×2 & バッテリーチャージャー ×1- 三脚 ×1 & モバイルフォンマウントモジュール ×1- Type-C ケーブル ×1 & Type-C/Type-A 変換ケーブル ×1- 保護カバー×1- 携帯用ケース ×1- 専用アプリ LixelCyberColor 年間ライセンス(Basic)

※PortalCamとLCC単年ライセンス(Basic)のセットでの販売になります。

※２年目以降は別途ライセンスを購入することで利用可能です。

別途プレミアム単年版パッケージ（990,000円）・プレミアム永久版パッケージ（2,100,000円）もございます。

専用アプリ LixelCyberColorがプレミアムバージョンとなります。

アクティブリテックのサポート体制

XGRIDSシリーズXGRIDSシリーズの販売・レンタル・撮影代行

当社は日本公式代理店として、PortalCamの販売に加え、導入後のサポートやレンタル、撮影代行サービスも提供しています。

また、Lixel K1（コンパクトなハンドスキャナー）やLixel L2 Pro（屋外大規模スキャン対応モデル）など、XGRIDSの主要製品群も取り扱い、用途に応じた最適な機材選定を支援いたします。

VRソリューション3Dデータを活用するシステム開発

さらにアクティブリテックは、3DCG制作の豊富な経験に加え、事業のもう一つの柱であるシステム開発会社としての強みを活かし、取得した3Dデータを活用した多様なソリューション開発支援（デジタルツイン、VR展示、シミュレーション、データ分析基盤構築など）も得意としております。

アクティブリテックは機材導入から運用・活用まで、一貫したサービスをご提供いたします。

製品ページ

XGRIDS総合ページ

https://digitaltwin.active-rt.com/

本件に関するお問い合わせ先



株式会社アクティブリテック

XGRIDSデジタルツインチーム

E-mail：activr-sales@active-rt.com

株式会社アクティブリテック

所在地：東京都新宿区西新宿6-20-7

代表者：代表取締役 前田 拓海

設立：2021年11月

事業内容：3DCG、VR・AR、システム開発、3Dスキャナー販売ほか

URL：https://active-rt.com/