【株式会社CIO】CIO公式アンバサダーぬふぬふ様 YouTubeチャンネル登録者15万人突破記念！限定オレンジモデルの予約販売開始

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋 翔大）は、CIO公式アンバサダー「Apple信者1億人創出計画」ぬふぬふ様のチャンネル登録者15万人突破をファンの皆さまと共に祝うコラボレーションとして、限定カラー＜オレンジ＞の各種製品を予約販売いたします。予約受付は2025年9月1日（月）20:00から9月30日（火）19:59までの期間限定です。

CIO公式アンバサダー ぬふぬふ様コラボ限定商品

NovaWave 3Way+

【Qi2対応で2台同時にスピード充電】

マグネットでピタッと吸着し、置くだけで充電開始。スマホもApple Watchも、毎日の充電ルーティンがぐっと快適に。

販売価格：\4,980（税込）

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/wirelesscharger/novawave/cio-3way-mgaprge-p-or/

SILICONE CABLE

【なめらかで絡まない シリコン素材】

シリコン被膜採用で形状が変化しにくく、デバイスまでをしなやかに繋げます。柔らかい質感でケーブルが絡みません。ソファーやベッドなど充電器から離れた場所でも余裕で使える安心の2m。

販売価格：\2,024（税込）

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/cio-sl30000n2-cc2-or/

カラビナ付きケーブルホルダー＆SILICONE CABLE 0.15ｍ セット

【ケーブルをバッグアクセサリーに変身】

ケーブル忘れからの解放。これからはケーブルはぶら下げて持ち歩く時代に。

販売価格：\1,930（税込）

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/cable/silicon/cio-chd-slcc015-or/

マグネット変換アダプタ USB-C [メス] to USB-C [オス] I字

【お持ちのケーブルをマグネット化】

いつものケーブルが、カチッとくっつくマグネットケーブルに変身！どんなデバイスにも汎用性の高いI字タイプ。

販売価格：\1,580（税込）

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/private/sonota/cio-mgct-i-cc-or-2/

マグネット変換アダプタ USB-C [メス] to USB-C [オス] L字

【お持ちのケーブルをマグネット化】

いつものケーブルが、カチッとくっつくマグネットケーブルに変身！PCやゲーム機などデバイスに沿うように使えるL字タイプ。

販売価格：\1,580（税込）

https://connectinternationalone.co.jp/cioproduct/private/sonota/cio-mgct-cc-or-2/

予約受付期間

2025年9月1日（月）20:00 ～ 2025年9月30日（火）19:59まで

販売チャネル

CIO公式サイト内 特設ページにて予約受付

https://connectinternationalone.co.jp/cio-nufunufu_collaboration/

＜ご購入に際してのご案内＞

■シークレットプレゼントについて

プレゼントは、1回のご注文（1決済）につき5,000円ごとに1個となります。

※複数回に分けてご注文いただいた場合、合算で5,000円を超えても対象外となります。

※例：12,000円ご購入の場合は、2個プレゼントいたします。

■ご購入点数について

ご購入点数に制限はございません。

■決済方法について

ご利用いただける決済方法は、クレジットカードおよび Amazon Payの2種類となります。

■配送方法について

配送方法は「ゆうパケット」のみとなります。

配送方法のご指定は承っておりません。

※弊社指示の倉庫会社から出荷されます

■お届け日について

日時指定は承っておりません。ご注文商品の在庫が揃い次第、順次発送いたします。そのため、配送時期が前後する場合がございます。発送時期は11月中旬頃を予定しております。

＜充電器メーカーの株式会社CIO＞

■YouTube[動画: https://www.youtube.com/watch?v=KU8UhdKIwk8 ]

【期間限定カラーオレンジかわいすぎ！】9月30日まで CIOアンバサダーぬふぬふ様コラボ限定商品がついに予約販売！

・株式会社CIOとは

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子供のようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

CIOクラウドファンディング公式LINEアカウント：https://lin.ee/oJOmGIh(https://lin.ee/oJOmGIh)

取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)