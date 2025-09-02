RORRY「CB06」コンセント一体型モバイルバッテリー、期間限定40％OFF＋追加10％OFF最終価格3,239円（税込）より
RORRY は、人気モデル「CB06(https://amzn.to/4lVx49l)」コンセント一体型モバイルバッテリーにて特別キャンペーンを実施いたします。2025年9月2日（火）17:00 から 9月11日（木）23:59 までの期間限定で、通常価格5,999円（税込）が 40％OFF に。さらにクーポンコード「RORRYCB66(https://amzn.to/4lVx49l)」をご利用いただくことで追加10％OFFが適用されます。
最終価格は ブラック3,239円（税込）、ホワイト3,599円（税込） と、大変お得にご購入いただけます。
cr @yura
キャンペーン概要
対象製品：RORRY「CB06」コンセント一体型モバイルバッテリー(https://amzn.to/4lVx49l)
期間：2025年9月2日（火）17:00 ～ 2025年9月11日（木）23:59
通常価格：5,999円（税込）
特別価格：40％OFF適用後、さらにクーポン使用で10％OFF
最終価格：ブラック 3,239円（税込）／ ホワイト 3,599円（税込）
クーポンコード：RORRYCB66(https://amzn.to/4lVx49l)
会場：Amazon商品ページ(https://amzn.to/4lVx49l)
製品特長
1．コンセント一体型×折りたたみ式設計
本体にACプラグを内蔵しており、直接コンセントに差し込むだけで充電可能。アダプター不要で、モバイルバッテリー本体の充電と、デバイスへの給電が同時に行えます。
2．10000mAh大容量＆1％刻みのデジタル残量表示
10000mAhの大容量でスマートフォンを複数回充電可能。バッテリー残量は1％単位のデジタル表示で、従来の4段階LEDに比べて視認性と精度が向上しています。
3．最大4台同時充電＆ケーブル内蔵
Type-CおよびLightningケーブルを本体に内蔵し、さらにType-C／USB-Aポートも搭載。合計4台のデバイスを同時に充電でき、外出先でも安心です。
4．最大22.5W出力＆2Way充電対応
内蔵プラグでの充電に加え、USB-Cポート経由でも本体充電が可能。出力は最大22.5Wで、急速充電にも対応します。
5．安全・安心のPSE認証取得
PSE認証を取得済み。過電流・過熱・短絡などの保護機能を搭載し、機内持ち込みにも対応しています。
本キャンペーンは期間限定・数量限定での開催となります。大変お得なこの機会をぜひお見逃しなく。
詳細・ご購入はこちら：https://amzn.to/4lVx49l
cr @yura
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
※本製品はサンプル提供可能です。
レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。
株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO
メールアドレス：marketing@rorry.com