SIXPADから“骨盤底筋”にアプローチする3アイテム登場

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、EMSを中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」から、“骨盤底筋”にアプローチする3アイテムが今秋以降に登場予定です。

SIXPADは今年7月にブランド誕生10周年を迎えました。ブランド誕生時はホームユースのEMSとして本格的なトレーニングデバイスの発売から始まりましたが、その後、人生100年時代における高齢者の健康維持や術後のリハビリといったニーズの高まり、そしてライフスタイルの多様化に伴う使用シーンの広がりを受け、トレーニング用途にとどまらないヘルスケア領域へとラインナップを拡充してまいりました。

“骨盤底筋”にアプローチする今後の新商品は、女性の健康課題に対して日常生活の中で手軽にケアできるアイテムとして開発されました。

SIXPADは、これまでに培った技術とエビデンスを活かし、世界中の人々の「身体と心の健康」を支えるブランドとして女性の健康へも貢献してまいります。

商品概要

■脱疾治療用ストラップ（一般医療機器）

商品名 ：SIXPAD 骨盤底筋ケアガードル

価格 ：税込11,000円

発売日 ：2025年10月15日

サイズ ：S、M、L、LL

色展開 ：ベージュ、ピンクベージュ、ブラック

※9月8日より楽天の先行予約を開始いたします。

先行予約URL：https://item.rakuten.co.jp/mtgec-beauty/2871620101/

商品名 ：SIXPAD 骨盤底筋ケアショーツ

価格 ：未定

発売日 ：2026年3月予定

サイズ ：S、M、L、LL

色展開 ：ベージュ、ピンク、ブラック、ブルー

■EMSトレーニング

商品名 ：SIXPAD Perine Fit（ペリネフィット）

価格 ：未定

発売日 ：2026年1月予定