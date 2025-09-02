10月4日（土）より放送のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』米ニューヨークで開催された「Anime NYC」にてメインPV第一弾を北米に初お披露目！

株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤田晋、東証プライム市場:証券コード 4751)は、TV アニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』について、北米最大級のアニメコンベンション「Anime NYC」にて、メインPV第一弾およびキービジュアルを北米初公開し、ストーリーや見どころを紹介いたしました。



「Anime NYC」は、アメリカ・ニューヨークで毎年開催される日本のアニメ・マンガ・ゲーム・ポップカルチャーをテーマにした大規模ファンイベントです。2024年には約10万人が来場し、今年は、昨年を大きく上回る約14万人が来場しました。



会場内のステージ「Sakura Stage」では、アメリカに拠点を置き、日本を除く200以上の国や地域でストリーミングサービスを提供するクランチロールより、アニメの新作ラインナップ発表が行われました。本ステージにて、TV アニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のメインPV第一弾およびキービジュアルを北米にて初公開すると、会場を埋め尽くした約1500人のアニメファンから歓声があがるなど、熱気に包まれました。





『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、作者アルトの原作による異世界ファンタジー作品です。「小説家になろう」（※）で2020年12月17日時点の四半期ランキング第1位を獲得。宮廷魔法師のアレクが理不尽な追放を受けたことをきっかけにかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」の仲間たちと再び冒険に挑むストーリーとなっています。



2025年10月4日（土）よる11時30分より、テレビ朝日系全国24 局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにて放送を順次開始いたします。また、同日深夜0時より、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて独占配信です。



今後も本作に関する最新情報を順次発表してまいります。続報にご期待ください。



■キービジュアル





・公式サイト


https://hojomaho.com/



・X(旧 Twitter)アカウント


@hojomaho(https://twitter.com/hojomaho)




■イントロダクション



突然の“追放宣告”をきっかけに、再び運命の歯車が廻りだす--


王太子 レグルス・ガルダナを陰で支える宮廷魔法師 アレク・ユグレット。


弱すぎるレグルスを守るため「補助魔法」に徹していたはずが、突然の追放宣告で職を失ってしまう。


そんなアレクの前に現れたのは、魔法学院時代にかつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」で共に戦った仲間のヨルハ・アイゼンツだった。


「キミの力が必要なんだ！」


伝説のパーティーが再集結し、新たな物語が幕をあける--


始めよう、新しい伝説を。あの日の続きを。


終わりなき日々(ルビ：ラスティングピリオド)を！



■放送・配信情報



10月4日(土)よる11時30分よりテレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにてにて順次放送開始！


ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて10月4日(土)深夜0時より独占配信！



＜放送情報＞


テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：10月4日(土)より毎週土曜よる11時30分～


BS朝日：10月5日(日)より毎週日曜深夜1時～


AT-X：10月5日(日)より毎週日曜よる10時～


※リピート放送：毎週木曜朝5時30分～／翌週日曜朝７時～



＜配信情報＞


ABEMA


10月4日(土)より毎週土曜深夜0時～


U-NEXT


10月4日(土)より毎週土曜深夜0時～


アニメ放題


10月4日(土)より毎週土曜深夜0時～


※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。



■キャスト・スタッフ



原作　　　　　　　　　　　　　　　　 ：アルト『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』（講談社Kラノベブックス刊）


キャラクター原案　　　　　　　　　　 ：夕薙


コミカライズ　　　　　　　　　　　　 ：門司 雪（講談社「マガジンポケット」連載）


監督　　　　　　　　　　　　　　　　 ：高橋 賢


助監督　　　　　　　　　　　　　　　 ：平田政宗（レアトリック）


シリーズ構成　　　　　　　　　　　　 ：筆安一幸


キャラクターデザイン/総作画監督　　　 ：佐藤陽子


サブキャラクターデザイン/総作画監督 　 ：林 信秀


モンスターデザイン　　　　　　　　　 ：久我嘉輝 / レコメンデーション


モンスター作監　　　　　　　　　　　 ：かわらじまコウ


プロップ武器 / 小物デザイン　　　　　 ：氏家嘉宏 / 関根柚月


美術監督　　　　　　　　　　　　　　 ：緒続 学


美術背景　　　　　　　　　　　　　　 ：草薙


美術ボード　　　　　　　　　　　　　 ：金井眞悟


色彩設計　　　　　　　　　　 　　　 ：勝田綾太 / 山本真希


3D監督　　　　　　　　　　　　　　 ：秋元 央（T2studio）


撮影監督　　　　　　　　　　　　　　 ：浅川茂輝（レアトリック）


音楽　　　　　　　　　　　　　　　 　 ：KOUICHI・高田 翼


音楽制作　　　　　　　　　　　　　　 ：ディオスタ / ハイスピードボーイ


音響監督　　　　　　　　　　　　　　 ：阿部信行


音響制作　　　　　　　　　　　　　　 ：オンリード


アニメーション制作　　　　　　　　　 ：月虹


オープニング主題歌　　　　　　　　　 ：「Quest」秋山黄色


エンディング主題歌　　　　　　　　　 ：「欠片」aruma



■キャスト



アレク・ユグレット　　　　　　　　　　：梅田修一朗


ヨルハ・アイゼンツ　　　　　　　　　　：久保ユリカ


クラシア・アンネローゼ　　　　　　　　：田澤茉純


オーネスト・レイン　　　　　　　　　　：水中雅章


エルダス・ミヘイラ　　　　　　　　　　：緑川光


レグルス・ガルダナ　　　　　　　　　　：阿部敦


ほか



著作権表記：(C)アルト・講談社／補助魔法プロジェクト


■原作情報



出版社　　　　　　　　　　　　　　　　 ：講談社


作者　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：アルト


既刊　　　　　　　　　　　　　　　　　 ：1～5巻（講談社Ｋラノベブックス刊）



▼試し読みはこちら


https://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000351392