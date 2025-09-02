ダッフィー＆フレンズがデザインされた「gelato pique」プロデュースの秋冬シーズンスペシャルグッズが登場

株式会社オリエンタルランド

「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシー（R）ではダッフィーが登場して20周年を記念し、“ダッフィー＆フレンズ”がデザインされた、ルームウェアブランドgelato piqueプロデュースの秋冬シーズンスペシャルグッズを10月2日（木）に発売します。ダッフィーたちの姿がデザインされた、ふわふわで肌触りが心地よいアイテムが、皆さんのおうち時間に癒しのひとときをお届けします。

【ルームウェアセット、カーディガン、ぬいぐるみコスチューム】

ダッフィー、シェリーメイ、ジェラトーニのそれぞれのキャラクターがデザインされた、長袖プルオーバーとロングパンツのルームウェアセットが3種類登場します。gelato piqueらしいふんわりとした肌触りの良い素材を使用しており、キャラクター部分は、ふっくらと立体感のある仕上がりで表現しています。優しい着心地でおうち時間をよりリラックスしてお過ごしいただけます。

ルームウェアセット 〈gelato pique〉各22,000円着用例

また、左胸と背中、そしてボタンにダッフィーの姿をデザインした、あたたかな色合いでそっと包み込んでくれるカーディガンが登場します。そのほか、ダッフィーのぬいぐるみに着せてお楽しみいただけるぬいぐるみコスチュームも登場します。ダッフィーとお揃いのコーデで心あたたまるおうち時間を過ごしいただくのもオススメです。

カーディガン〈gelato pique〉19,000円 ぬいぐるみコスチューム〈gelato pique〉8,500円

【ニットブランケット、ポーチ】

ふわふわのボーダー柄ニットブランケットと、ダッフィーとロゴをサガラ刺繍であしらった丸いシルエットのポーチが登場します。ポーチの中にはポケットがついており、小さなアイテムを整理しやすく持ち運びにも便利なサイズ感です。

ニットブランケット〈gelato pique〉15,000円ポーチ 〈gelato pique〉6,000円

【主な販売店舗】

マクダックス・デパートメントストア：10月2日（木）より店頭販売

※店頭での購入には、スタンバイパスが必要となる場合があります。

東京ディズニーリゾート(R)・アプリ：10月2日（木）より予約販売

※予約販売とは、販売開始日より注文を受け付け、生産後にお届けする販売方法です。予約販売の対象商品やお届け予定日などの最新情報は、東京ディズニーリゾート・アプリにてご確認ください。

※予約販売の対象商品は随時更新されます。

※グッズの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売

終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります。

※グッズの販売方法や詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトにてご確認いただけます。

（https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/duffy/special/duffy20/goods05/(https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/duffy/special/duffy20/goods05/)）