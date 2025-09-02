AIを活用し、ジョブ型組織を支援するJob-Usとの資本業務提携のお知らせ

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562、

以下当社）は、AIを活用したジョブ型組織の基盤構築・運用サービス「Job-Us」を提供する株式会社 Job-Us（本社：東京都港区、代表取締役CEO：馬渕 太一、以下 Job-Us）と資本業務提携契約を締結

しましたので、お知らせいたします。

【1. 本提携の目的と背景】

当社グループは、「人的資本経営のプロデューサー」として、クライアントの人事・組織課題をワンストップで解決し、ビジネスコーチングの普及を通じて企業価値の向上に貢献してまいりました。今後、人的資本経営の本格化を背景に、ジョブ型人材市場はさらなる拡大が見込まれており、企業の成長戦略において不可欠なテーマとなっています。

こうした市場環境を踏まえ、当社グループは2025年8月にJob-Us社との業務提携を発表し、両社の強みを活かした協業を推進してまいりました。業務提携開始からわずか1ヶ月という短期間で、すでに複数の提携効果が生まれており、双方の事業成長に確かな手応えを感じています。

この成功を踏まえ、当社グループのさらなる成長を加速させるため、この度の資本業務提携に至りました。本提携を通じて、当社グループとJob-Us社が持つノウハウや顧客基盤をより深く融合させ、当社グループは、人的資本経営支援のリーディングカンパニーとして、中期的な企業価値の向上を目指してまいります。

【2. 業務提携により具体的な成果と今後の展望】

業務提携開始以降、以下の具体的な成果が創出されています。

- 顧客基盤を活用した相互送客・クロスセル効果両社の既存顧客に対し、相互にサービスを紹介することで、クロスセルが活発化しています。特に、当社グループの既存顧客とJob-Us社によるジョブ型運用支援のソリューションは相性が良く、複数社で具体的な提案フェーズに移行しています。まだ社数は少ないものの、すでに正式受注しサービス提供へ移行している企業もあり、確かな成果が出ています。- ジョブ型人事指針との親和性内閣官房が公表した「ジョブ型人事指針」に掲載されている20社には、当社グループの既存顧客も複数社含まれており、ジョブ型運用へのニーズが高いことが示されています。今後、他の既存顧客への提案も期待できます。- 人事コンサルタントとの協業による案件創出当社グループと連携する人事コンサルタントとJob-Us社の協業が実現し、大規模な人事制度構築・運用プロジェクトの提案が生まれています。これにより、両社サービスの単なる提供に留まらない、より包括的なソリューション提案が可能となりました。- 「1on1の高度化」と「従業員のキャリア自律」をテーマに新たな提案機会の創出Job-Usを導入している企業に対し、当社グループの研修・ワークショップを提案するスキームが生まれています。特に、過去に当社グループが1on1導入研修を実施した企業では、次のステップとして「1on1の高度化」や「従業員のキャリア自律」をテーマとした提案に成功しています。契約目前の企業も数社生まれています。

【3. 今後の展望】

今後、当社グループは本資本業務提携を通じて、これらの成功事例をさらに拡大し、より強固なパートナーシップのもとで、市場における競争優位性を確立するとともに、当社グループの強みを活かし、人的資本経営支援のリーディングカンパニーとして、より多くの企業の持続的成長に貢献してまいります。

【各社概要】

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

社名：株式会社Job-Us(ジョブアス)

代表者：代表取締役CEO 馬渕 太一

所在地：東京都港区南青山一丁目20番2号 乃木坂ビジネスコート307

設立：2020年 7月9日

事業内容：HR-Techサービスの開発・提供

URL：https://job-us.jp/

