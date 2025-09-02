【いわきFC】9/27(土) 甲府戦に石川県七尾市「ななわサッカーコミュニティ」の皆様をご招待

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、9月27日（土）に開催される、2025明治安田J2リーグ第31節 ヴァンフォーレ甲府戦に、石川県七尾市「ななわサッカーコミュニティ」の皆様をご招待いたしますので、お知らせします。



当日は、ウォーミングアップ見学会やエスコートキッズなどを実施し、いわきFCのホームゲームを楽しんでいただく予定です。

いわきFCは、Jリーグによる令和6年能登半島地震の復興支援活動「TEAM AS ONE」の被災地訪問活動の中で「ななわサッカーコミュニティ」と交流し、その後も連携を続けてきました。

昨年に引き続き、避難生活での心労のケアを目的に、ホームゲームへのご招待およびホームタウンであるいわき市の観光を楽しんでいただくおもてなしプランを企画しました。

また、本企画の趣旨に賛同いただいた常磐興産株式会社様には、試合翌日にスパリゾートハワイアンズにご招待いただきます。



スパリゾートハワイアンズでは、フラガールとファイヤーナイフダンサー、いわきFCトップチーム選手との記念撮影を行い、スパリゾートハワイアンズの各施設を楽しんでいただく予定です。

なお、スパリゾートハワイアンズと株式会社いわきスポーツクラブは、地域の魅力向上・成長・発展に貢献することを目的とした包括連携協定（いわきワクワクプロジェクト）を2023年1月22日に締結しており、本招待はその一環として実施いたします。