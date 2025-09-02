集中*¹美容液発想のアンレーベル ラボから、「ビタミンC誘導体*²＋５種のセラミド*³」入りの、顔もからだも全身に使える低刺激設計*⁴の導入ミスト化粧水が誕生！

JPSLAB株式会社

　JPSLAB株式会社（東京都港区、取締役社長：永井 博）は、人気のブランド「アンレーベル ラボ」のスキンケアテクノロジーを応用した、水深1万メートルの圧力に相当する超高圧で処理したビタミンC誘導体*²配合の導入ミスト化粧水「アンレーベル ラボ V ディープモイスチャーミスト」を発売します。


　2025年8月より先行発売。9月からはバラエティショップ、ドラッグストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!、Qoo10、au）にて順次発売予定。


アンレーベル ラボ V ディープモイスチャーミスト イメージ画像

製品特徴

ビタミンC誘導体*¹配合


肌に潤いを与えながら、毛穴*²、くすみ*³の目立たない、なめらかな“つるん肌”へと整えます。


5種類のセラミド*配合


5種類のセラミド*が、乾燥・カサつき肌をしっとり整えます。


- セラミドAP
- セラミドNG
- セラミドAG
- セラミドEOP
- セラミドNP

*すべて保湿成分



美容液レベルの成分配合でマルチアプローチ


＜うるおい美容液成分＞


- グルタチオン*¹
- ナイアシンアミド*¹
- アセチルヘキサペプチド*¹
- レチノール*²
- NMN*³

＜キメを整え、肌を引き締める＞


- グリシルグリシン*⁴
- アーチチョーク葉エキス*⁴

顔にもからだも全身一気に保湿ケア！逆さでも使えるので、届きにくい背中や腰にも。



イメージ図

シュッと肌に吹きかけるだけで使えるミストタイプは、持ち歩きしやすく手軽に使えるのでいつでもどこでも手軽に潤いチャージが可能！


また、逆さでも使えるので背中や腰など全身ケアにもぴったりです。



・お風呂上りの全身ケア


・メイクの上から


・日焼け後のケア







6つのフリー


無香料、着色料、無鉱物油、アルコールフリー、パラベンフリー、シリコーンフリー



お肌のために


- 弱酸性
- 敏感肌の方によるパッチテスト済み（全ての方に皮膚刺激が発生しないということではありません。）

「湯田の温泉水*」を使用


「美肌の湯」と呼ばれる山口県山口市の「湯田温泉」の温泉水*を使用。肌に潤いを与えながら、もっちりとキメの整ったなめらか肌へ。


製品概要


アンレーベル ラボ V ディープモイスチャーミスト(150g)

アンレーベル ラボ V ディープモイスチャーミスト(70g)

発売日

・2025年8月：先行発売。


・2025年9月：バラエティショップ、ドラッグストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!、Qoo10、au）にて順次発売いたします。


アンレール ラボ

一滴に、濃密なチカラと、届く*¹テクノロジーを。



アンレーベル ラボは、美容液レベルの処方設計を軸に、


すべてのケアを再定義するブランドです。



必要な成分を、必要な場所に、まっすぐに。


そのために採用したのが、100メガパスカル（MPa）もの超高圧で成分を微細化し、


浸透性*¹を高める「超高圧*²浸透*¹テクノロジー」です。



肌だけでなく、日々のあらゆるケアに“浸透*¹設計”という視点を持ち込み、


スキンケアからはじまり、領域を越えて広がる、“攻める浸透*¹ケア”というアプローチ。


それが、アンレーベル ラボの新しい提案です。


*1 角質層まで　


*2 超高圧加工処理装置を用いた原料



公式HP：https://unlabel.tokyo/lab/


公式Instagram：https://www.instagram.com/unlabel_official/


公式X(旧:Twitter) ：https://x.com/JpsLabo