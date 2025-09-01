日本一小さな村、富山県舟橋村がVtuber「崗本むおん」とコラボ！富山名物の鱒寿司をふるさと納税の返礼品として提供開始

株式会社あるやうむ

鮭好きの"眠猫系"VTuber「崗本むおん」と富山名物・鱒寿司がコラボをして富山県舟橋村のふるさと納税の返礼品として9月1日(月)12時より提供開始しました。返礼品は株式会社あるやうむ（本社：北海道札幌市、代表取締役：畠中博晶、以下「あるやうむ」）が提供する寄付サイトにて寄付を受け付けます。このふるさと納税ではファン(寄付者)からVtuberに返礼品を送って応援することができます。

【富山の郷土料理】手作りの鱒寿司

すべて手作りの鱒の寿司は、舟橋村産こしひかり「ばんどり米」を100％使って焚き上げたご飯に、米酢をベースに鱒とご飯がベストマッチするように調合してあります。

立山連峰から流れる雪解け水と豊かな大地のもと、まごころ込めて作られた「ばんどり米」、そして肉厚な鱒を使用し、煮沸消毒後よく洗浄した衛生的な笹に包んであります。

古来より笹には殺菌作用があると言われ、通気性の良い木のわっぱに入った保存食として好まれてきました。

返礼品について

◆返礼品：鱒の寿司1段（450g）×3個セット

◆寄付金額：22,000円

◆寄付受付開始：2025年9月1日(月)12時～

◆寄付受付サイト：https://vtuber.furucontent.com/sellers/okamotomuon

◆配送地域・期間：全国発送対応可能(沖縄、離島を除く)。寄付から2ヶ月以内に発送。

「舟橋村ふるさと納税応援プロジェクト」の参加記念として崗本むおんのデジタルチェキ&カレンダー(2026)を配布！

寄付サイトよりふるさと納税をした方へ寄付のお礼として今回限りの崗本むおんデジタルチェキとカレンダーを配布いたします。チェキには一人一人寄付者のお名前が入る特別なチェキになります。

【プロフィール】

崗本むおん

サーモンのお寿司が世界で一番大好きな鮭好き眠猫系猫Vtuber。新人Vtuberとして雑談配信をメインに活躍中！

Youtube：崗本むおん(https://www.youtube.com/@%E3%81%8A%E3%81%8B%E3%82%82%E3%81%A8%E3%82%80%E3%81%8A%E3%82%93)

X：@oka0825moto(https://x.com/oka0825moto)

ふるさと納税の概要

ふるさと納税をすると寄付額の約3割相当がお礼の品としてあなたに届けられます。また、一部の寄付額はあなたが選んだ寄付金額の使い道に使用されます。「寄付金額の使い道」はまちづくりや産業振興など、いくつか項目があり自治体によって決められています。

寄付金のうち2,000円を超える部分については、あなたが住む地域の住民税の減額(控除)や税務署から所得税の払い戻し(還付)を受けられます。

関係者情報

富山県舟橋村(https://www.vill.funahashi.toyama.jp/)

富山県舟橋村は、面積3.47平方キロメートルと全国で最も小さな基礎自治体ながら、富山平野の中核に位置し、立山連峰を望む田園風景と都市近接性を兼ね備えています。富山地方鉄道で県都・富山市へ約15分と通勤圏内にある利便性が定住ニーズを呼び込み、この30年で人口は約2倍に増加、子育て世代の流入により全国トップクラスの若さを誇っています。

株式会社あるやうむについて

「ふるさとをクリエイターと豊かにする」を企業理念として掲げ、全国の自治体向けに「ふるさと納税／観光」に関する革新的なデジタルソリューションを提供する札幌発のスタートアップ。地域の魅力を込めたユニークな作品やデジタルコンテンツをふるさと納税の返礼品とすることで、新たな財源を創出すると共に、地域のPRや関係人口の創出に繋げます。

株式会社あるやうむ 会社情報

・会社名 ：株式会社あるやうむ

・代表者 ：畠中 博晶

・所在地 ：札幌市北区北38条西6丁目2番23 カトラン麻生302号室

・設立 ：2020年11月18日

・資本金 ：1億2200万円（準備金含む）

・事業内容 ：NFTを活用した地方創生コンサルティング・開発

・URL ：https://alyawmu.com/

・Twitter ：https://twitter.com/alyawmu/

・Voicy : https://voicy.jp/channel/3545