「着て寝るだけで疲労回復する」SIXPAD Recovery Wear SleepからAWモデル新カラーを発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、EMSを中心としたトータルウェルネスブランド「SIXPAD（シックスパッド）」より、着るだけで疲労を回復するSIXPAD Recovery Wearシリーズから、「SIXPAD Recovery Wear スリープトップ」「同 スリープパンツ」 の新色ライトグレーを2025年10月16日(木）に発売します。

本製品は、身体を包み込むようななめらかな生地感と、ストレスフリーな着心地が特長のスリープウェアです。特殊繊維を練り込んだこだわりの糸と、それを最大限に生かす生地により、高級感のあるしっとりとした質感を実現し、多くのお客様からご好評をいただいております。

着脱しやすく、生活の中に自然に取り入れやすいクルーネックタイプのモデルで、これまでのブラック、ベージュのカラーに加え、ベーシックで男女ともに人気の高いライトグレーを新色として追加。ライフスタイルに合わせて、より幅広いニーズにお応えしてまいります。

SIXPAD Recovery Wearは、2022年10月より新設された一般医療機器「家庭用遠赤外線血行促進用衣」の基準を満たし、製造販売の届け出をしております（医療機器製造販売届出番号：13B1X10360000024）。

商品概要

商品名 ：SIXPAD Recovery Wear スリープトップ

価格 ：税込13,200円

発売日 ：2025年10月16日（木）

サイズ ：S、M、L、LL（男女兼用）

色展開 ：ライトグレー

商品名 ：SIXPAD Recovery Wear スリープパンツ

価格 ：税込13,200円

発売日 ：2025年10月16日（木）

サイズ ：S、M、L、LL（男女兼用）

色展開 ：ライトグレー

商品特長

血行を促進し、疲労を回復する一般医療機器のリカバリーウェアです。

独自の特殊繊維「Mediculation(R)（メディキュレーション）」を採用し、血行を促進。

筋肉疲労や筋肉のハリ・コリにアプローチし、睡眠中に疲労を回復します。

4つの効果1.独自の特殊繊維「Mediculation(R)（メディキュレーション）」が血行を促進し、疲労を回復

「Mediculation(R)」は、天然鉱石を原料とした高純度セラミックを糸に練りこんだ特殊繊維です。遠赤外線の血行促進作用により疲労回復や筋肉のハリ・コリ等の症状を緩和します。

繊維自体に練り込んでいるため高い洗濯耐性を実現し、長期間の使用でも効果が持続します。

2. 着心地の良い上質でなめらかな素材を採用

肌触りや着心地にこだわり、レーヨンを配合した上質でなめらかな素材を採用しました。

全身を包み込み、スムーズな入眠を誘います。

3. ゆったりとしたオーバーシルエットで、快適な睡眠時間を叶える

ゆったりとしたサイズ感と締め付けのないシルエットは、寝返りが打ちやすく、心身ともに快適な睡眠時間を実現します。