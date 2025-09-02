［神戸］秋の味覚を楽しむスイーツ＆アフタヌーンティーのご案内

明海グループ株式会社Afternoon Tea ～秋の収穫祭～│キーウエスト

シーサイドホテル舞子ビラ神戸では、秋の訪れを感じる季節限定スイーツとアフタヌーンティーを各レストランや売店にてご用意しております。

芋・栗・南瓜・林檎・無花果・洋梨など、秋の味覚をふんだんに取り入れたメニューで、心温まるひとときをお過ごしください。





■Afternoon Tea ～秋の収穫祭～│キーウエスト

マロンムース、かぼちゃのスコーン、りんごとカシスのパフェなど、秋の味覚を詰め込んだスイーツが勢ぞろい。コーヒー・紅茶などのドリンク付きで、優雅な午後のひとときをお楽しみいただけます。

【期間】2025年9月1日（月）～11月30日（日）［14：00～17：00］

【場所】本館14階 ダイニング＆バー「キーウエスト」

【価格】\2,800（2名様よりご注文可）

アフタヌーンティー│キーウエスト :https://maikovilla.co.jp/event/11962/

■和栗とショコラのズコット│ケーキブティック

ペティガトーラウンド

和栗のムースと濃厚なチョコレート生地を組み合わせた、イタリア発祥の伝統菓子「ズコット」。熊本産とフランス産の栗ペーストをブレンドしたクリームを贅沢に絞り、秋の深まりを感じる逸品です。

【期間】2025年9月1日（月）～9月30日（火）

【場所】本館1階 テラスレストラン「サントロペ」入口 ケーキブティック

【価格】ラウンド16cm \3,000／ペティガトー \600

和栗とショコラのズコット│テイクアウト :https://maikovilla.co.jp/event/11957/

■発酵バターのデニッシュ│売店ロビーショップ

発酵バターを折り込んだサクサクの生地に、パティシエ特製のカスタードクリームを絞って焼き上げた絶品デニッシュ。アプリコット、鳴門金時、アメリカンチェリーの3種をご用意しております。

【期間】2025年9月1日（月）～11月30日（日）

【場所】本館1階 売店「ロビーショップ」

【価格】各\270

発酵バターのデニッシュ│テイクアウト :https://maikovilla.co.jp/event/11978/

秋の味覚を存分に楽しめるラインナップで、皆様のご来館を心よりお待ちしております。

■シーサイドホテル舞子ビラ神戸

「海と風と緑に包まれる非日常空間」をテーマにした、神戸・舞子のリゾートホテル。

2025年5月に「SPAタワー」として新装オープンし、ラグジュアリーバス(大浴場)には露天風呂を設け、ととのい椅子で外気浴もお楽しみいただけます。また、健康志向の旅行者や中長期滞在の方々のニーズに応える滞在型ホテルとして、24時間営業のフィットネスジムやインドアゴルフのほか、カラオケや卓球などのアミューズメント施設も新たに加わりました。

【施設概要】

施設名 ： シーサイドホテル舞子ビラ神戸

所在地 ： 〒655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町18-11

公式サイト： https://www.maikovilla.co.jp