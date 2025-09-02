2025TME中国音楽影響力サミット開催、中国音楽の海外進出新パスを語る

Tencent Music Entertainment Group

8月23日、テンセント音楽エンターテインメントグループ（TME）は、マカオで「2025TME中国音楽影響力サミット」を成功裏に開催しました。国内初の中国音楽の海外進出に向けた交流と協力の機会を提供する年次国際サミットとして、本イベントは「China to the World: The Sounds of Tomorrow（世界へ、中国の音楽、未来のメロディ）」をテーマに、音楽創作、制作、演奏、国際協力などの核心的議題を中心に、4つの深い対談を通じて、世界の業界力を結集し、中国音楽の世界的影響力を高めることを目指しています。

文化の壁を越えた音楽創作と制作の道、良い音楽を世界へ届ける

最初の対談は「メロディの境界：アジアの音楽が世界的共鳴を呼び起こすには？」をテーマに、Brandedの共同創設者兼CEO、Music Mattersサミットの議長であるJasper Donatの司会の下、中国の実力派シンガーで先駆的音楽家の袁娅维（Tia Ray）と、アメリカにいるグラミー賞の主催者であるアメリカ録音学院の会長Panos A. Panayがオンラインで対談し、アジアの音楽が世界に進出する道を探ります。

「ゴールドプロデューサーの創作の秘密：良い音楽を世界へ」という円卓対談では、4度グラミー賞を受賞した音楽プロデューサーのBrian Kennedy、中国の著名な映画、劇、マンガ、ゲームの音楽プロデューサーであり、TMEプロデューサー連盟のメンバーである杨秉音（Yang Bingyin）、そして司会者の杨若天（Yang Ruotian）が対談し、ゴールドプロデューサーの創作の歴史を解読し、良い音楽を世界に届けるための有効な道を探ります。

グローバルな協力エコシステムの構築を支援し、新しい声のグローバルな影響力の飛躍を共に実現

「C-POPからアジアの新潮流へ：音楽産業の国際的な協調と協力」というテーマの円卓対談では、微博音楽と公演事業のゼネラルマネージャー王冉（Wang Ran）、SM中国のCEOでKakaoエンターテインメント中国のCEOである金東鉉（Kim Dong-hyun）、テンセント音楽エンターテインメントグループのコンテンツ協力部シニアディレクターでプロデューサー・スタジオの責任者である杨薇（Yang Wei）、JOOXのコンテンツ運営シニアディレクターで酷狗文化の責任者である刘洲（Liu Zhou）、テンセント音楽エンターテインメントグループの投資・買収部門およびエコビジネス部門のシニアディレクターであり、今回の対談の司会者である李苏凡（Li Sufan）がC-POPのグローバル化の新たな道を共に考察しました。

音楽家にとって、オフライン公演は音楽家が地に根を下ろし、キャリアを飛躍させるための重要な要素の一つです。「グローバルなスーパースターへの道：ツアーが歌手の飛躍をどう助けるか？」というテーマの円卓対談では、著名なツアー・マネージャーでWasserman Musicの執行副社長であるTom Windish、シンプルライフフェスティバルの創設者でStreetVoiceの社長、経験豊富な音楽プロデューサーの贾敏恕（Jia Minshu）、テンセント音楽エンターテインメントグループの副社長、コンテンツ協力と流通事業および公演事業の総責任者である潘才俊（Pan Caijun）が、テンセント音楽エンターテインメントグループの欧米および東南アジアのコンテンツ協力センターのディレクター張元浩（Zhang Yuanhao）の司会の下で、音楽ツアーが歌手の職業的飛躍をどう助けるかを共に考察しました。

最後に、テンセント音楽エンターテインメントグループは、複数のグローバルパートナーと協力し、世界の音楽市場に向けた優れた作品や個人の音楽影響力を高めるための初のプログラム「Xプラン」を発表しました。このプランは、高品質なパフォーマンスステージを通じて、国内外の全シーンでのプロモーションなどの多様なリソースを組み合わせ、歌手や新作がより多くのグローバル市場展開の機会を得ることを支援します。「Xプラン」の初のパフォーマンスステージは現在準備中です。「Xプラン」の発表は多くの業界関係者の注目と問い合わせを呼び起こし、強い業界の反響を引き起こしています。

現在、グローバルな音楽文化の流動と融合は加速しており、音楽の地域的境界は溶解しつつあります。中国音楽のグローバルな影響力が増す中で、中国音楽は世界の音楽産業とのより深い相互作用を生み出しています。テンセント音楽エンターテインメントグループは、2025TME中国音楽影響力サミットを通じて、グローバルな音楽産業の知恵を集め、海外流通、エコシステムの連携、コンテンツのローカライズなどにおいて、中国音楽とグローバル市場との交流と協力をさらに推進することを目指しています。今後も、テンセント音楽エンターテインメントグループは、グローバルな業界パートナーと共に、協力モデルを革新し、産業の協調の可能性を探り続け、中国音楽の海外進出を促進していきます。