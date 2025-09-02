今シーズンより独立リーグ「日本海リーグ」に準加盟の県内唯一のプロ野球球団！「滋賀ハイジャンプス」所属選手が「17LIVE」でライブ配信スタート！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、今シーズンより独立リーグ「日本海リーグ」に準加盟した滋賀県内唯一のプロ野球球団である「滋賀ハイジャンプス（SHIGA HIJUNMPS）」に所属する野球選手が、ライバー（ライブ配信者）として2025年9月初旬より順次「17LIVE」でライブ配信を開始することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、“野球って17（いいな）”というスローガンを掲げ、ライブ配信を通じてより多くの野球に関連したコミュニティを形成し、野球というスポーツの普及促進に貢献したいという思いのもと、「チーム天城 × 17LIVE ～野球の未来へ架け橋を～」プロジェクトをきっかけに、独立リーグに所属する現役プロ野球選手によるライブ配信など、多様なプロジェクトに取り組んでいます。また、 “人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE」では、ライバーの成長を後押しし、アプリをもっと楽しいものにする、というビジネス戦略のもと、さまざまな施策や企画を実施しています。

このたび、“野球って17（いいな）”のスローガンのもとで実施している数々のプロジェクトを通じた当社の野球界に対する想いに、滋賀県内唯一のプロ野球球団であり、2026年の独立リーグ「日本海リーグ」本加盟に向けて精力的に活動する「滋賀ハイジャンプス」が賛同し、このたび「ライブ配信」というプラットフォームを通じてコミュニティを形成し、野球界の発展や地域活性化を目的とした新たなコミュニケーションチャネルとしての活用が実現しました。

「滋賀ハイジャンプス」所属選手や球団スタッフによるライブ配信では、球団公認でそれぞれの選手にライバーとして活動いただくため、通常現地でしか見られないトレーニング風景や選手のオフの姿を視聴することができるほか、選手とリスナー（ライブ配信視聴者）がコメントを通じて双方向のコミュニケーションを楽しむことができるトーク配信など、さまざまな配信を自由に行っていただきます。

今後も「17LIVE」では、今回の野球選手によるライブ配信活動をきっかけに、ライブ配信を通じて野球界とその先にいるファンや視聴者の方との“つながり”を豊かにするために活動を行ってまいります。

また、“野球って17（いいな）”に関連したプロジェクトの概要や情報は、以下の専用サイトからご覧いただけます。

URL: https://jp.17.live/baseball-project/

「滋賀ハイジャンプス」所属選手によるライブ配信について

■ライブ配信スケジュール

2025年9月初旬より、順次スタート

※所属選手のアカウントや配信日時等はアカウントのタイムラインでお知らせします

■主要配信予定アカウント （一部、敬称略）

・大八木 大介（球団代表） https://17.live/ja/profile/r/29074856

・日下部 光（選手兼任監督） https://17.live/ja/profile/r/29155355

・久保田 瞬（コーチ兼任マネージャー） https://17.live/ja/profile/r/29075007

・中野 雄太（球団スタッフ） https://17.live/ja/profile/r/29089440

※配信アカウントについての最新情報は専用サイトからもご確認いただけます。

野球って17（いいな）専用ウェブサイト： https://jp.17.live/baseball-project/

「滋賀ハイジャンプス」について

2017年設立の「滋賀ハイジャンプス」は、滋賀県を拠点とするプロ野球独立リーグの球団です。

独立リーグ「日本海リーグ」に準加盟しており、2026年以降の本加盟を目指しています。

地域に根ざした活動を行い、地元選手の育成や地域貢献活動に力を入れています。

球団ウェブサイト： https://hi-jumps.com/baseball/

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

