〈５５１ ＨＯＲＡＩ〉〈玉出 木村家〉〈＆ ＥＡＲＬ ＧＲＥＹ〉〈中華そば しば田〉日本各地の“うまいもの”全５０ブランドが松坂屋上野店に大集結！【秋のうまいもの物産展】

株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店では、９／１０（水）～１６（火）の７日間、全国から選りすぐりの“うまいもの”全５０ブランドが集結する「秋のうまいもの物産展」を開催いたします。６回目となる今回は、昨年も長蛇の列を生んだ〈５５１ ＨＯＲＡＩ〉や〈玉出 木村家〉をはじめ、北海道から沖縄まで、食欲の秋にふさわしいグルメが勢ぞろい。さらに注目のイートインには、東京・狛江の行列店〈中華そば しば田〉が出店。ラーメンファン必見！松坂屋上野店限定メニュー「背脂煮干しそば」が初登場します。また、昨年好評を博した企画『うまいもの全店めぐり』は、新ラインナップも追加して再登場。全国の大丸・松坂屋各店の人気商品が集結します。猛暑、物価高で遠出や旅行が難しい今だからこそ、上野で気軽に“全国の美味”を旅することのできる７日間です。

毎年大人気！並んででも食べたい、大阪名物「豚まん」とふんわり食感の「ヴェネチアーナ」

大阪〈５５１ ＨＯＲＡＩ〉

豚まん（６個入）１,３８０円、焼売（１０個入）８５０円、焼餃子（１５個入）６００円

食の都を代表する大阪名物５５１の豚まん。前回開催時は、毎日１,０００人以上が押し寄せる

人気ぶり！

※開店前にお越しのお客様は、「館外 パークプレイス２４前」にて整理券を配布いたします。

※お待ちいただく際は、お１組２名様までとさせていただきます。

大阪〈玉出 木村家〉

ヴェネチアーナ（１/２サイズ）７８８円

各地の催事で人気のパン屋さん！！イタリアンブリオッシュの上にアーモンドとヘーゼルナッツのマカロン生地をトッピングした1番人気のパンです。

※開店後（１０～１１時頃）入荷予定。商品が到着次第、販売いたします。

【イートイン】 東京を代表する醤油らーめんの名店！

〈中華そば しば田〉から限定ラーメン登場

東京〈中華そば しば田〉

【松坂屋上野店限定】

背脂煮干しそば（１杯）１,４５０円

大量の煮干しを使用した出汁に濃厚な醤油と背脂を合わせた濃いめの味わいのラーメンです。

中華そば（１杯）１,３５０円

３種の地鶏を使用した出汁に１０種類の醤油を合わせた醤油ラーメンです。

【実演】その場で完成！見て楽しい “ライブ絞りスイーツ” に注目

大阪〈モンテブランコ〉

※イメージ

モンブランソフト 各種（各１個）６８０円

栗ソフトの上に目の前でモンブランクリームを絞り上げます！

兵庫〈＆ ＥＡＲＬ ＧＲＥＹ〉

１.バタフライピーアールグレイ２.アールグレイリッチミルク

ソフトクリーム（１個）各６６０円

１.バタフライピーアールグレイ

２.アールグレイリッチミルク

アールグレイ専門店が作る、神秘のハーブ「バタフライピー」で作った青いソフトと、人気のロイヤルミルクティーソフト。

【大人気企画】全国の大丸・松坂屋の人気商品が集結！『うまいもの全店めぐり』

昨年大好評だった企画が今年はラインナップを変えて登場！北海道から九州まで、全国に店舗のある大丸・松坂屋の強みを生かした『うまいもの全店めぐり』！全11店の自慢のご当地人気商品が大集合する、本催事を象徴するコーナーです。

高知大丸

高知〈スウィーツ〉

田野屋塩二郎 プチシューラスク

（１０枚入）１,０８０円

松坂屋名古屋店

【初出品】

愛知〈美濃忠〉

栗羊羹

（１棹）２,７００円

大丸心斎橋店

【初出品】

大阪〈一心堂〉

フルーツ大福４個詰合せ（マスクメロン大福、柿大福、みかん大福、パイナップル大福）（４個入）２,２０４円

松坂屋静岡店

【初出品】

静岡〈田子の月〉

田子の月もなか

（４個入）９９０円

大丸札幌店

【初出品】

北海道〈きのとや〉

くるみのキャラメルサンド

（４個入）１,３００円

大丸梅田店

【初出品】

大阪〈ミナモアレ〉

道頓堀ボンボンタウン

（２４本入）１,５１２円

大丸下関店

山口〈松琴堂〉

阿わ雪

（１本）１,２４２円

大丸京都店

【初出品】

京都〈老松〉

晩柑糖

（１個）１,６２０円

大丸神戸店

【初出品】

兵庫〈神戸洋藝菓子 ボックサン〉

ロングセラー・イン・神戸マドレーヌ

（２種類各２個入）１,３５０円

大丸東京店

【初出品】

東京〈東京ショコラファクトリー〉

メルティンショコラサンド

（５個入）１,１５０円

大丸福岡天神店

福岡〈稚加榮〉

お徳用辛子明太子切子

（冷凍・１２０g）

１,３５０円

【初出品】高知のモノで作る。高知のヒトが作る。高知の知られざる魅力がつまったお菓子！

雪ケ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ

（１０個入）１,６２０円

大丸松坂屋百貨店と高知大丸が、高知県の（株）スウィーツと共同開発した「雪ケ峰牧場ジャージー乳 しあわせミルクサブレ」は、高知県の素材が活きる濃厚なサブレです。人気絵本作家である柴田ケイコ先生描き下ろしのステキなイラストをパッケージに使用！

香ばしい色の“ブラウンカラーグルメ”はうまいの象徴！ 初出店も見逃せない！

東京〈有職たい菓子本舗・天音〉

【初出店・実演】

たい菓子 つぶあん（１個）３００円

京都〈くらま辻井〉

うなぎ・かき・あさり豪華三色弁当

（１食）２,１６０円

長崎〈岩崎本舗〉

長崎角煮まんじゅう

（５個入・冷凍）２,９５０円

京都〈丹波いも吉〉

【初出店】

生芋けんぴ 細切り

（１袋）８６４円

大阪〈大阪玉出 会津屋〉

【実演】

小箱（１２個入）

７００円

中箱（２０個入）

１,１５０円

香川〈蘭丸〉

【実演】

骨付鳥おや（1本）1,188円

骨付鳥ひな（1本）1,080円

注目！！ 連日完売！「三角定義あぶらあげ」

宮城〈定義とうふ店〉

三角定義あぶらあげ

（４枚入）６００円

【初日１２０袋、以降各日６０袋限り】

大人気商品「三角定義あぶらあげ」が今回も登場！

※お一人様２袋まで

■その他出店店舗

北海道〈鮨 龍儀〉、北海道〈椀屋〉、北海道〈いかめし 阿部商店〉、北海道〈SNOW JEWELS〉、北海道〈山丁長谷川商店〉、北海道〈海北亭〉、北海道〈やきとり亀屋〉、北海道〈じゃがいもHOUSE〉、山形〈米沢琥珀堂〉、山形〈新杵屋〉、群馬〈熟成つぼ焼き芋の店 つぼ福〉、新潟〈本町鈴木鮮魚〉、愛知〈ベジリエ〉滋賀〈天平キムチ〉、京都〈藤菜美〉、京都〈京都嵐山 峯嵐堂〉、大阪〈道頓堀 今井〉、大阪〈味乃家〉、大阪〈宝隆丸〉、大阪〈いか焼き 旨訶不思議〉、兵庫〈観音屋〉、高知〈高知の魚家さん〉、徳島〈津久司蒲鉾〉佐賀〈不知火海苔〉、沖縄〈小浜養蜂場〉、沖縄〈千草物産〉

【特設ページ】

https://www.matsuzakaya.co.jp/ueno/topics/2025akinoumaimono_gourmet.html

※９／４（木）公開予定

※価格は全て税込です。