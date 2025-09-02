キャストアクリル板市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月02に「キャストアクリル板市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。キャストアクリル板に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
キャストアクリル板市場の概要
キャストアクリル板市場に関する当社の調査レポートによると、キャストアクリル板市場規模は 2035 年に約 87億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の キャストアクリル板市場規模は約 41億米ドルとなっています。キャストアクリル板に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、キャストアクリル板の市場シェア拡大は、建設、自動車、看板など、様々な業界における需要の増加によるものです。キャストアクリル板の人気が高まっている主な理由は、その強度、透明性、そして紫外線耐性です。自動車用プラスチック市場では、透明で耐久性のある素材として、これらのシートが大きな成長を遂げると見込まれています。日本のスマートシティ構想などのインフラプロジェクトも、市場の需要を押し上げています。
キャストアクリル板に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/cast-acrylic-sheets-market/109339
キャストアクリル板の市場調査では、イノベーションと持続可能性の要素の高まりにより、市場シェアが拡大することが明らかになりました。閉ループリサイクルや触媒脱重合といった化学産業の進歩が、キャストアクリル板の生産量を増加させていることが明らかになりました。持続可能性への取り組みは、グリーンアクリルシートやバイオベースの代替品といった環境に優しい製品の開発を促進したと考えられます。
しかし、原材料費とエネルギー費の高騰は、世界のキャストアクリル板市場の成長に影響を及ぼす可能性があります。当社の市場調査によると、2022年以降、原材料価格の高騰により、特に中小規模のメーカーにおいてアクリル板の生産量が20－25%減少していることがわかりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328736&id=bodyimage1】
キャストアクリル板市場セグメンテーションの傾向分析
キャストアクリル板市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、キャストアクリル板の市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、流通チャネル別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
キャストアクリル板市場のサンプルコピーの請求:
アプリケーション別に基づいて、キャストアクリル板市場は、標識とディスプレイ、建築とインテリアデザイン、自動車と輸送、衛生陶器、工業製造に分割されています。これらのうち、標識とディスプレイ分野は、約39.6%の市場シェアを占め、市場で重要な地位を占めると予測されています。この分野の成長は、製造の容易さ、耐久性、そして透明性によるものです。汎用性の向上により、リサイクル可能で環境に優しい素材を求める業界に適しています。この分野は、急速な都市化、スマートシティの取り組み、広告や小売用途の成長によってさらに牽引されています。
