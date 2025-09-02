【9/25開催ウェビナー】AI活用の全体像を60分で理解！AIユーザーと開発者の課題を解決する3つのソリューション
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328562&id=bodyimage1】
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年9月25日（木）12時からユーザー別AI活用をテーマにウェビナーを開催します。
“生成AIを使う人”と“AIサービスを作る人”を同時に支援する――それが東京エレクトロンデバイスの強みです。本セミナーでは、企業利用に最適化されたSaaS型生成AI「exaBase生成AI」、実務で生成AIを効果的に活用できる人材を育成する「SkillupAI」、そして高品質なオリジナルAIサービスの開発・提供を支援する『Arize AI』をご紹介します。60分で、AI活用の全体像と導入のヒントを一挙に把握できる内容です。AI活用にご興味ある方は、ぜひご参加ください！
■開催概要
【9/25開催ウェビナー】
AI活用の全体像を60分で理解！AIユーザーと開発者の課題を解決する3つのソリューション
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年9月25日（木）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：9月25日（木）11:00まで
参加申込はこちら
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20250925webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・生成AI環境を用意したが、うまく活用できず改善したい方
・AIの選定や活用に対して相談されたい方
・データセキュリティを考慮して、オリジナルLLM開発に取り組まれている方、ご検討されている方
・開発中または開発したオリジナルLLMのチューニングや利用最適化にお悩みの方
■ウェビナー登壇者
・東京エレクトロンデバイス株式会社 アカウント第一営業部 アカウントセールス 井上 寛之 氏
・東京エレクトロンデバイス株式会社 カスタマーサクセスデザイン部 エンジニア 水野 雄太 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー イム ヨンジ
■ウェビナー登壇者情報
東京エレクトロンデバイス株式会社
アカウント第一営業部 アカウントセールス
井上 寛之 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328562&id=bodyimage2】
大学卒業後、東京エレクトロンデバイスへ入社。
入社以降、アカウントセールスとしてDC事業者、エンタープライズ担当営業として、IT製品全般の提案に従事。現在はAIタスクフォースチームにも参加し、AIソリューションの提案等活動中。
東京エレクトロンデバイス株式会社
カスタマーサクセスデザイン部 エンジニア
水野 雄太 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328562&id=bodyimage3】
ファイバーチャネルなどのインフラ技術者としてキャリアをスタートし、その後、ニューラルネットワーク向けのアクセラレーター製品の販売に携わる。自社開発サービスプロジェクトのリーダー経験を経て、現在はArize AXを担当。AIアプリケーションのオブザーバビリティ向上に貢献。G検定やE資格を活かし、AIに関わる開発・運用において専門性を発揮している。
ファシリテーター 株式会社アイスマイリー
イム ヨンジ
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年9月25日（木）12時からユーザー別AI活用をテーマにウェビナーを開催します。
“生成AIを使う人”と“AIサービスを作る人”を同時に支援する――それが東京エレクトロンデバイスの強みです。本セミナーでは、企業利用に最適化されたSaaS型生成AI「exaBase生成AI」、実務で生成AIを効果的に活用できる人材を育成する「SkillupAI」、そして高品質なオリジナルAIサービスの開発・提供を支援する『Arize AI』をご紹介します。60分で、AI活用の全体像と導入のヒントを一挙に把握できる内容です。AI活用にご興味ある方は、ぜひご参加ください！
■開催概要
【9/25開催ウェビナー】
AI活用の全体像を60分で理解！AIユーザーと開発者の課題を解決する3つのソリューション
・主催：株式会社アイスマイリー
・日時：2025年9月25日（木）12:00～13:00
・場所：ウェビナー専用URL ＊申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りいたします。
・費用：無料
・申込締切：9月25日（木）11:00まで
参加申込はこちら
＝＝＝＞https://ai.aismiley.co.jp/form/20250925webinar
■こんな方にお勧めのウェビナーです！
・生成AI環境を用意したが、うまく活用できず改善したい方
・AIの選定や活用に対して相談されたい方
・データセキュリティを考慮して、オリジナルLLM開発に取り組まれている方、ご検討されている方
・開発中または開発したオリジナルLLMのチューニングや利用最適化にお悩みの方
■ウェビナー登壇者
・東京エレクトロンデバイス株式会社 アカウント第一営業部 アカウントセールス 井上 寛之 氏
・東京エレクトロンデバイス株式会社 カスタマーサクセスデザイン部 エンジニア 水野 雄太 氏
・ファシリテーター 株式会社アイスマイリー イム ヨンジ
■ウェビナー登壇者情報
東京エレクトロンデバイス株式会社
アカウント第一営業部 アカウントセールス
井上 寛之 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328562&id=bodyimage2】
大学卒業後、東京エレクトロンデバイスへ入社。
入社以降、アカウントセールスとしてDC事業者、エンタープライズ担当営業として、IT製品全般の提案に従事。現在はAIタスクフォースチームにも参加し、AIソリューションの提案等活動中。
東京エレクトロンデバイス株式会社
カスタマーサクセスデザイン部 エンジニア
水野 雄太 氏
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328562&id=bodyimage3】
ファイバーチャネルなどのインフラ技術者としてキャリアをスタートし、その後、ニューラルネットワーク向けのアクセラレーター製品の販売に携わる。自社開発サービスプロジェクトのリーダー経験を経て、現在はArize AXを担当。AIアプリケーションのオブザーバビリティ向上に貢献。G検定やE資格を活かし、AIに関わる開発・運用において専門性を発揮している。
ファシリテーター 株式会社アイスマイリー
イム ヨンジ