カフェコムサは毎月3日が「ミルクレープの日」！9月は山梨県笛吹市産シャインマスカット「ふじやまの彩」のミルクレープが登場

(株)ファイブフォックスの子会社である(株)コムサ（東京都品川区）が展開するカフェ業態「カフェコムサ」は、日本中・世界中の産地、農園の厳選した旬の美味しいフルーツを使用して、日本の四季を感じられるアート感覚溢れるケーキを提供しています。

カフェコムサでは毎月3日を「ミ(3)ルクレープの日」として、フルーツをふんだんにサンドしたミルクレープを展開しています。ミルクレープは何枚ものクレープを層にして間にクリームや果物をサンドしたもので「千枚のクレープ」という意味のフランス語です。

9月のミルクレープの日は山梨県笛吹市産シャインマスカット「ふじやまの彩」のミルクレープを展開します。9月3日(水)と9月4日(木)はフェア展開中の山梨県笛吹市産シャインマスカット「ふじやまの彩」のケーキ、シャインマスカットのショートケーキと共に３種類のシャインマスカットのケーキが店頭に並び、食べ比べを楽しめます。

山梨県笛吹市産シャインマスカット「ふじやまの彩」のミルクレープ

山梨県笛吹市産シャインマスカット「ふじやまの彩」のミルクレープ 1,800円(税込)/1ピース

甘く爽やかな香りの山梨県 笛吹市産のシャインマスカット「ふじやまの彩」を生クリームと合わせサンドしたミルクレープです。シャインマスカットのパリッとした食感と共に楽しめます。

【価格】1,800円(税込)/1ピース

※フルーツの入荷状況により価格とデザインが変更になる場合があります。

〈カフェコムサについて〉

日本全国の産地・農園から厳選した、旬の美味しいフルーツをふんだんに飾り付けたケーキを提供しています。その日にお店でカットしたみずみずしく新鮮なフルーツを使用し、クリームで使う砂糖の量を抑え、フルーツ本来の甘さ・美味しさが引き立つようにしています。カフェコムサのケーキは、全て当日の朝にパティシエが心を込めて創っています。



