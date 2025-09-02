ワインの味も美味しく変わる、音のエア・コンディショナー 創立25周年記念 第482回「演奏家のいない演奏会」 表参道ラコレッツィオーネ で９月23日（祝）15:00開宴 エムズシステムの波動スピーカー
おかげさまで創立25周年！ 「とにかく1度聞いてみてください」と言い続けて、いつの間にか4半世紀が過ぎていました。これも全てご愛用者様の熱い応援の賜物と深く御礼申し上げます。
ありがとうございます！そしてこれからもどうぞよろしくお願いします。
この感謝を形にすべく日本全国にて「演奏家のいない演奏会」を重ねて開催して参りました。そして9月に創立25周年を迎えます。これを記念して第482回「演奏家のいない演奏会」ワインテイスティング付き＆スペシャルゲストパフォーマンスを下記のように開催します。
200m2を超える広いイベント会場に小さなスピーカーひとつから豊かな音色が広がるのをご体感ください。
日 時： 2025年９月23日（火祝） 14:45開場 15:00開宴
場 所： 表参道ラコレッツィオーネ 3F 港区南青山6丁目1-3
TEL： 050-5494-3662
主 催： 有限会社エムズシステム
主 題： 創立25周年記念 第482回「演奏家のいない演奏会」＆スペシャルゲストパフォーマンス＊
入 場： 無料 ワインテイスティング付き
申 込： 電 話 03-5542-7432
メール support@mssystem.co.jp
エムズシステム創立25周年記念 大感謝祭スペシャル演奏会 ご参加お申込みフォーム
＊スペシャルゲストパフォーマンス
当日は日本のジャズ界、音楽界にとっても、驚くようなパフォーマンスが用意されています。「演奏家のいない演奏会」の中の1コーナーでこれほど価値あることが披露されてよいのだろうか？と思えるほど、皆さまに驚きと感動をご提供できると思います。
東京・中央区の音響メーカー「有限会社エムズシステム（以下、M’s System、所在：東京都中央区）」は手のひらにのるスピーカーから、ひとつで大ホールを鳴らせるスピーカーまでを開発、製造する音響メーカーです。
ステージがそこに再現されるかのようなリアリティあるサウンドが特徴です。そして人の心とからだの調律を目的とした独自の技術と音響ノウハウを活かし、現代社会が抱えるさまざまな問題の解決に大きく寄与できると考えています。
例えば指向性の強いストレスフルな刺激音から自然な音の広がりを感じられる無指向性の音への転換が可能になるからです。
また「自然な音」が自然に広がることから、現代の閉塞感のある環境をより気持ちよく改善するための空間調整機能が評価され、「音のエア・コンディショナー」としてホテル、レストラン、バー、カフェ、オフィス、病院、学校、シニアマンションなどでも広く採用されています。
演奏家のいない演奏会｜エムズシステム本店・ショールーム － 公式サイト －
https://www.mssystem.co.jp/company/concert/
■取材依頼・問い合わせ先 ＊ 水曜定休（土日も営業しています）
会社名：有限会社エムズシステム 住所：104-0041 東京都中央区新富2-1-4
電話：03-5542-7432 FAX:03-5542-7431
担当：代表 三浦光仁（ミウラテルヒト）
URL：https://mssystem.co.jp e-mail:info@mssystem.co.jp
プレスリリース詳細へ