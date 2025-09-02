調査レポート「子育て世帯の出前アプリ利用～フードデリバリー市場の利用率・シェア・選択基準の変化～」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年1月～2月に実施した調査についてまとめ、本日レポート「子育て世帯の出前アプリ利用～フードデリバリー市場の利用率・シェア・選択基準の変化～」を発行いたします。
概要
今回実施した調査によると、子育て世帯の4割が出前アプリを利用していることがわかった。妊娠後の利用アプリのシェアは「Uber Eats」と「出前館」の2社で7割を占める。また利用した家庭の約8割が「必要なサービスだった」と評価している。利用選択基準は「配達可能地域」「割引・クーポン」「店舗数」が多数の回答を集めているが、利用前後の変化もあった。利用前には「多様性・利便性」が重視され、利用後は「コスト・スピード」への重視度が増した。
調査項目
● 妊娠以降の出前アプリ利用率
● 妊娠以降最初に利用した出前アプリ
● 出前アプリ利用基準
● 出前アプリ最重要利用基準
● 出前アプリの利用満足度
● 出前アプリの必要性
● 出前アプリの今後の利用基準
● 出前アプリの今後の最重要利用基準
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後1歳以上の子を持つコズレ会員
調査期間：2025年1月16日（木）～2025年2月28日（金）
有効回答者数：346名
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
プレスリリース詳細へ