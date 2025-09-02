ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ　北海道の海が育んだ極上の味覚【北海道産 ”花咲ガニ”フェア】を開催

明海グループ株式会社

明海グループ株式会社のグループ企業・株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズ インターナショナルが運営する「ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ」（北海道虻田郡洞爺湖町）では、2025年9月5日（金）～2025年9月30日（火）までの期間、「北海道産”花咲ガニ”フェア」を開催します。

北海道の海が育んだ極上の味覚【北海道産 ”花咲ガニ”フェア】

9月、北海道の海が育んだ極上の味覚「花咲ガニ」が旬を迎えます。この時期だけの濃厚な旨みと、ぷりぷりとした食感を存分に味わっていただける特別フェアを、当ホテルレストランにて開催いたします。

北海道産”花咲ガニ”フェア アラカルトメニュー

花咲ガニは、北海道・根室地方を中心に水揚げされる希少な高級ガニで、鮮やかな赤色と力強い身が特徴です。その濃厚な味わいは、カニ好きの方はもちろん、初めての方にも感動を与える逸品。特に9月は、身入りが良く、旨みが最も深まる“旬”の時期。まさに今しか味わえない贅沢な味覚です。

北海道産”花咲ガニ”フェア紹介ページURL

https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/restaurant/food_fair/

・アラカルトメニューの料金は、消費税10%・サービス料を含みます。

・画像はイメージです。

"花咲ガニ"フェア紹介ページはこちら :https://www.windsor-hotels.co.jp/ja/post-6673/

ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

2002年6月開業。洞爺湖と太平洋内浦湾を見渡す山頂に位置し、360度の大パノラマが広がるロケーションが訪れる人々に大きな感動を与えている。デラックスリゾートとして充実した施設は、ミシュランガイド2017北海道版にて唯一の5つ星を獲得。

館内には同ガイドで、1つ星獲得の「ウィンザー アウト オブ アフリカ」など様々な料飲施設をはじめ、スパ、屋内プール、施設内ゴルフ場やスキー場などのアウトドアアクティビティ施設、ショップ、ウェディング施設など、ゆったりとリゾートスティを満喫できる施設を完備している。2008年の北海道洞爺湖サミットでは主会場及び宿泊施設として世界の首脳陣を迎えた。

【施設概要】

施設名 ： ザ・ウィンザーホテル洞爺 リゾート＆スパ

所在地 ： 〒049-5722 北海道虻田郡洞爺湖町清水336

公式サイト： https://www.windsor-hotels.co.jp/

instagram ： https://www.instagram.com/windsorhoteltoya/