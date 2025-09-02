株式会社ｉ＆ｆホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区栄二丁目10番1号、代表取締役社長：位田篤史）をベースとするｉ＆ｆグループの原点にあるのは、「医療（i）・福祉（f）に関わる事業を通じて地域の皆様の笑顔を創出したい」という思いです。

現在は医療・福祉の枠を越えたサービス事業も展開し、「もしも（if）」の時のお役に立ち、

革新（i＝innovation）を続けて未来（f＝future）を創ることを目指しています。

このたび、グループ企業の 日本ライフケアソリューションズ株式会社 が『24時間テレビ48』に参加しましたのでご紹介します。

24時間テレビ会場ビジョン

一人ひとりの想いを大切にする姿勢に共鳴

日本ライフケアソリューションズは、2025年8月30日（土）・31日（日）に放送された『24時間テレビ48─愛は地球を救う─』に協賛しました。今年の番組テーマ『あなたのことを教えて』には、身近な人の小さな声を聞くことで社会をより優しく…という願いが込められているとのことで、家族や地域との関わりを大切にする日本ライフケアソリューションズの姿勢と合致し、協賛の運びとなりました。

番組の応援スポットCMで社名を見聞きした方もいらっしゃることでしょう。

また放送当日は、中京テレビのイベント中継会場（ささしまライブ）においてご来場の方々にうちわを配布。暑い中、熱気あふれた会場で、みなさまに涼風のエールを送りました。

24時間テレビ協賛うちわ

運営施設【からふる庭園】がオンエア

日本ライフケアソリューションズは、高齢者や障がい者を対象とする各種施設の運営やサービスの提供を行っています。24時間テレビでは、中京テレビによるローカル放送枠のVTR企画において、同社の住宅型有料老人ホーム・からふる庭園須ヶ口（からふるがーでんすかぐち）が番組に登場しました！

今回のVTRでは、からふる庭園に入居したことをきっかけに再び距離を縮めた三姉妹に焦点を当てました。大阪と名古屋で長年離れて暮らしてきた３姉妹が、入居を機に顔を合わせる機会が増え、今回ついに約40年ぶりに三人だけでお出かけを実現。清須城のドライブを楽しんだ後は、喫茶店でコーヒーやプリンを味わいながら、懐かしい思い出話に花を咲かせました。

住宅型有料老人ホーム・からふる庭園須ヶ口





40年ぶりに揃って外食する3姉妹

グループ力でご利用者様に寄り添うサービス

入居のおふたりは軽度の認知症であり、加えて1名は車いす生活、もう1名は歩行器で週3回の人工透析も必要という状況です。それでもスムーズに大阪からの転居ができたのは、ｉ＆ｆグループの株式会社ifオートサービスの福祉車両専門レンタカーを活用したからです。番組中のお出かけにも福祉車両が使われました。利用者様お一人おひとりの個性を大切にする同施設の理念とグループのサポートによって、姉妹はこれから、心安らかで笑顔に満ちた日々を送れそうです。

様々な出会いやご縁から生まれた6社からなるｉ＆ｆグループは、これからも人との出会いを大切にし、笑顔あふれる地域社会づくりに向けて挑戦を続けて参ります。

福祉車両専門レンタカーに乗る様子 i&fグループ

【お問合せ先】

株式会社ｉ＆ｆホールディングス

所在地：愛知県名古屋市中区栄二丁目10番1号

TEL：052-462-1210 もしくは 0120-120-294

WEBサイト：https://iandf-gr.jp/

▼グループ会社WEBサイト

株式会社ｉｆオートサービス：https://if-autoservice.jp/

日本ライフケアソリューションズ株式会社：https://colorfulgarden.jp/

末廣建設株式会社：https://suehiro-k.co.jp/

株式会社立実家：https://tatsumiya-jp.com/

株式会社ｉｆスタッフ： https://if-life-support.co.jp/

株式会社ｉｆｏｏｄｓ：ー