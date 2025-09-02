元Honda経営企画統括部長（執行職）寺岡正氏、ピネアルCSOに就任

株式会社ｐｉｎｅａｌ

■ 寺岡正氏がCSO（最高戦略責任者）に

株式会社ピネアル（本社：東京都港区、代表取締役：徳原靖也）は、2025年8月1日付で元本田技研工業株式会社（Honda）経営企画統括部長の寺岡正（てらおか ただし）氏が、CSO（最高戦略責任者）として就任したことをお知らせします。

寺岡氏はHondaで30年以上、経営企画・戦略策定や事業ポートフォリオ改革を牽引し、企業変革の最前線に立ってきました。今回の就任により、ピネアルは戦略立案と組織デザインをさらに強化し、新たな成長フェーズに踏み出します。

◆ 寺岡氏のピネアルにおけるミッション

ピネアルは「仕事への没入をデザインする」をミッションに、大手企業からベンチャー企業まで、生成AI導入・マーケティング・クリエイティブ制作等、幅広く支援しています。寺岡氏はCSOとして、主に次の2つの領域でリーダーシップを発揮します。

1. 生成AI×戦略の一体化

クライアントのDX/生成AI戦略を中長期視点で設計し、戦略と実行をシームレスにつなぐ。

2. 没入できる組織づくり

「仕事への没入をデザインする」というミッションのもと、戦略家・実務家双方が全力で取り組める環境を設計し、成果を最大化。

■ 寺岡正氏 コメント

◆ プロフィール

寺岡 正

1992年本田技研工業株式会社に新卒で入社。経営企画統括部サステナビリティ企画部長、経営企画統括部コーポレートデベロップメント部長、執行職コーポレート戦略本部経営企画統括部長を歴任。そこに集う全てのヒトの「夢に向かう力の結集」こそが企業の原動力との確信から諸施策を推進、企業変革を牽引。

2025年にピネアルにCSOとしてジョイン。「没入」する組織構築のために活動を行う。

◆ コメント

「ピネアルでは、働く全てのヒトの没入と成長を基軸とした組織開発ソリューションの提供に挑戦します。環境変化においてこれまでの”当たり前”や”仕事のやり方”を如何にして変革するのか? この問いに多くのお客様が直面していると考えています。この問いを、組織ぐるみで変えていく、いわば”組織風土変革”というアプローチで解決していくこと、まさに”仕事への没入をデザインする”ピネアルの真骨頂であり、そこに携われることにワクワクしています。」

Hondaからピネアルへの転身の理由、戦略家としての信念、そして「没入」という理念の真意──その全貌は以下のインタビュー記事でご覧いただけます。

[寺岡正氏インタビュー記事はこちら](https://pineal.co.jp/topics/cso_interview)

■ 株式会社ピネアル 代表取締役 徳原 靖也 コメント

◆ プロフィール

徳原 靖也

1990年兵庫県生まれ。京都大学総合人間学部卒。新卒でJTへ入社。加熱式たばこ「Ploom TECH」のデジタルマーケティングを統括。全社的なデジタルマーケティングプラットフォームの構築、DXプロジェクトに従事した。

2019年に、仕事への没入をデザインする会社「ピネアル（pineal）」を創業。没入できる仕事とその環境をデザインする方法論「Immersive Design」を探求。自社で開発した方法論を、マーケティング支援やリスキリング研修等を起点に、大手から中小・ベンチャー企業へと提供する。

◆ コメント

ピネアルは「仕事への没入をデザインする」という理念のもと、生成AIやマーケティングを通じて成果最大化を支援してきました。寺岡さんが加わることで、成果のその先にある組織の変革支援まで実現できる体制を強化することができました。企業様のご支援を通じて、ひいては社会全体に影響を与えられるよう、共に挑戦してまいります。

■ 株式会社ピネアル概要

株式会社ピネアルは、"Work ‘Immersive’ - 仕事への没入をデザインする" をミッションに掲げ、生成AI・マーケティング・クリエイティブの３つの柱で事業を展開しています。

1. 生成AI領域：現場実装まで伴走

生成AIの導入設計からツール開発、研修・伴走支援までを包括的に提供。クライアント企業が日常業務にAIを根付かせ、成果が出るまで実務で活用できる状態をつくります。

2. マーケティング領域：インハウス化を支援

戦略立案にとどまらず、広告運用や施策改善を共に推進。さらに研修や仕組みづくりを通じて、クライアント自身が自社サービスを売り出す力を育成します。

3. クリエイティブ領域：発想と仕組みのデザイン

人の感情を動かし、行動を生み出すデザインを提供。AIやマーケと連動させることで、戦略をより強力に実行へと結びつけます。

AIとマーケティングは実行まで伴走し、クリエイティブは柔軟な発想で全体をブーストする。三位一体のアプローチによって、成果の最大化と関係者の没入状態をデザインしています。

◆ 会社概要

- 社名：株式会社ピネアル（pineal）- 代表者：徳原 靖也- 事業内容：生成AI事業／マーケティングコンサルティング事業／クリエイティブ事業- 設立：2019年6月- 所在地：〒107-0062 東京都港区南青山1丁目12-3 LIFORK MINAMIAOYAMA S108/S101- 企業HP：https://pineal.co.jp/