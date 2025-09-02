乃村工藝社、ユニフォームのリニューアルにユニクロを採用 | 社員のウェルビーイング向上へ







乃村工藝社は、大型複合施設から博物館、博覧会まで様々な空間の企画デザインから施工管理、運営まで総合的に空間をプロデュースしています。工程は営業職、プランニング職、デザイン職、制作管理職（制作ディレクター）と主に４つの職種が担っています。その中で現場を担う制作管理職（制作ディレクター）は、施工管理に留まらず、デザインの具現化のための検討、予算管理・発注、現場の職人の方や関係者のとりまとめ、施工における工程・品質・安全管理など、業務範囲は多岐にわたります。アンケートからの要望内容